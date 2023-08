Hospital Mário Covas trabalha com apenas 20% do estoque de leite materno

Da Redação



26/08/2023 | 17:40



Apenas 25 litros, para um volume médio e ideal de 70. Em Santo André, o Banco de Leite Humano do Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) recruta doadoras para seguir atendimento aos recém-nascidos internados na UTI Neonatal e Berçário.

Distantes da capacidade total de armazenamento do local, de 112 litros, o fato coincidentemente ocorre em pleno mês que simboliza e incentiva o aleitamento materno, o "Agosto Dourado": “precisamos trabalhar com um estoque mínimo de segurança. A qualquer momento, podemos ter aumento da demanda ou uma mãe que contribui rotineiramente pode deixar de doar, o que impactaria de forma muito importante no Banco de Leite e, principalmente, na alimentação dos bebês da UTI. Por isso, precisamos manter sempre o estoque em níveis adequados e com margem de segurança”, alerta a coordenadora do Serviço de Nutrição e Banco de Leite Humano do HEMC, Christiane Ribeiro Bello Dozzo.

A ação é uma luta diante do fornecimento adequado de proteínas, vitaminas, minerais, componentes para a hidratação e proteção imunológica contra doenças infecciosas dos bebês na região.

Segundo o Hospital, um pequeno frasco com 200 ml de leite materno é capaz de alimentar até 10 bebês prematuros ou de baixo peso. E, a depender do peso e das condições clínicas do bebê, pode ocorrer variação na indicação do volume a ser ofertado – ou seja, 1 ml pode fazer diferença na vida do recém-nascido.

Instruções

Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite - desde que em condições plenas de saúde e não em uso de medicamentos que interfiram na amamentação.

Conforme orientações médicas, as mães interessadas devem estar amamentando crianças de até seis meses e ter leite em excesso. A partir destes critérios, aquelas que residem na região do ABC, podem entrar em contato com o Banco de Leite do Hospital Estadual Mário Covas pelo número (11) 2829-5021. No contato com um profissional da área, será munido à doadora todas as informações necessárias para que se possa realizar a doação - desde exames necessários, até a forma adequada de ordenha e armazenamento.

O Banco de Leite Humano do HEMC fica na rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 – Santo André (SP). Já o horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h.