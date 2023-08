Parque temático de infláveis chega à São Caetano

Da Redação



26/08/2023 | 16:43



No mais amplo da América Latina (4.300 m²), que iniciou vendas hoje (26), estarão brinquedos do universo infantil Gloob, como Detetives do Prédio Azul, Miraculous e Bugados. A atração recebida pelo Park Shopping São Caetano, Bairro Cerâmica, funcionará todos os dias (exceto nos chuvosos) das 13h às 21h até o começo de novembro.

Os ingressos que variam de R$ 69,90 a R$ 349,00 podem ser adquiridos na plataforma EVENTIM, com desconto pelo aplicativo Multi (10% em qualquer ingresso) ou na bilheteria do local.

Referente as atividades, é no estacionamento externo do estabelecimento que estarão: