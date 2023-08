Influenciadora desde os 13 anos de idade, Jade Picon garante ter controle do próprio dinheiro

26/08/2023 | 17:10



Desde que começou a trabalhar na web, Jade Picon ganhou muitos fãs, e muito dinheiro - é claro. Por conta de tanto sucesso, a atriz entrou para o BBB22 e ficou ainda mais famosa, o que lhe rendeu o papel principal na novela das nove da TV Globo, Travessia. Na noite da última sexta-feira, dia 25, a artista marcou presença no evento beneficente Baile do BB, que aconteceu em São Paulo, e relembrou o começo de tudo.

Em entrevista ao ESTRELANDO, Jade contou iniciou sua carreira quando tinha apenas meses de vida. Entretanto, ela só ficou conhecida nas redes sociais após aparecer em um dos vídeos do YouTube do irmão, Leo Picon. Obedecendo a pedidos dos fãs, a intérprete de Chiara em Travessia criou sua própria conta na plataforma - e o resto é história.

- O que eu gosto muito de toda a minha história é que foi algo muito gradual. O meu primeiro trabalho foi carrinho de neném, com meses de vida, então sempre tive familiaridade com câmeras. Até que eu entrei na internet por conta do meu irmão.

Jade Picon também confessou que, na época, quem cuidava de sua carreira era o irmão, já que ela tinha apenas 13 anos de idade:

- Ele estava sempre por perto gerenciando minha carreira, abrindo caminhos. E a minha família sempre esteve envolvida nesse processo.

Por fim, a atriz respondeu uma pergunta um tanto quanto polêmica. Por conta dos últimos bafafás envolvendo Larissa Manoela e seus pais, Jade foi questionada sobre o gerenciamento de sua carreira. Para o alívio dos fãs, ela tem total controle do dinheiro.

- Eu cuido da minha própria carreira e da minha marca de roupas.