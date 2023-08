Paolla Oliveira mostra um dia na vida com Diogo Nogueira e fãs disparam: Quem vê close não vê corre!

26/08/2023 | 16:10



Paolla Oliveira deixou os fãs encantados na última sexta-feira, dia 25, ao mostrar um pouquinho do seu dia a dia ao lado do namorado, Diogo Nogueira. A atriz publicou um vídeo com vários momentos de sua rotina com o cantor, desde o momento em que eles acordam até a hora de dormir.

Na legenda do vídeo, ela declarou como é importante o casal estar morando na cidade do Rio de Janeiro, o que facilita as coisas.

- Um dia nosso juntos, com a sorte de estarmos na mesma cidade!! É muita disposição pra fazer tudo acontecer com amor... E acabar em samba!, escreveu ela.

Já nas imagens, a estrela revelou que o namorado madruga muitas vezes, indicando que, às três horas da manhã, o muso já estava de pé para começar o dia corrido. Na sequência, ela mostra que durante uma parte de seu dia, apesar da correria, conseguiu assistir a um show do amado.

Na legenda, ela brincou:

- Pelo menos cheguei a tempo, já que não vejo o Diogo desde oito horas da manhã.

Entre os comentários, os fãs elogiaram a rotina de trabalho do casal.

Quem vê close não vê corre!, escreveu uma seguidora.

Vale ressaltar, ainda, que o casal está junto desde julho de 2021 e vive arrancando suspiros dos fãs ao mostrar toda a sua sintonia nas redes sociais.