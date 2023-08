Miguel Falabella interrompe peça e deixa palco após passar mal

26/08/2023 | 15:59



Miguel Falabella, 66, precisou interromper a peça Kiss Me, Kate - O Beijo da Megera, após passar mal no palco. Em sua conta no Instagram, o ator confirmou o ocorrido e afirmou que "hoje (sábado, 26 de agosto) estou de volta. O show não pode parar!".

"Ontem (sexta, 25) eu realmente passei mal durante o espetáculo, porque eu estava com febre. Forcei a barra de fazer a peça, não devia ter feito. Tive um problema de pressão no meio do show. Logo no início, na verdade. Mas estou bem. Já fui medicado, tá tudo 100%", explicou.

Artistas como Marisa Orth, Danielle Winits e Ingrid Guimarães usaram os comentários para desejar melhoras a Miguel Falabella. A peça Kiss Me Kate está em cartaz atualmente no Teatro Villa-Lobos, em temporada que teve início em 29 de julho e se encerra neste domingo, dia 27.