Morre MC Marcinho, do hit Glamurosa, aos 45 anos de idade

26/08/2023 | 11:10



Notícia triste para o mundo da música. Neste sábado, dia 26, MC Marcinho, voz do clássico Glamurosa, morreu aos 45 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Copa D?Or desde o dia 27 de junho para tratamento cardíaco e renal. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor com a nota de pesar da casa de saúde em que ele estava.

O Hospital Copa D''Or confirma com pesar a morte do paciente Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado, dia 26, às 9h10, em decorrência da falência múltipla de órgãos, o hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. Marcelo London. Diretor médico do copa D''Or.

MC Marcinho passou cerca de dois meses no hospital. Ele chegou a fazer um procedimento cirúrgico para o implante de um coração artificial. O objetivo dos médicos era de que ele ficasse com o órgão paliativo enquanto esperava por um transplante.

No dia 23 de agosto, um boletim médico informou que o estado de saúde do cantor havia piorado nas últimas 72 horas. O quadro de infecção foi agravado e seus familiares recorreram às redes sociais para pedir orações. Já no dia 25 a notícia da morte dele circulou a internet, mas foi desmentida pela assessoria.

Legado

Caso você tenha acompanhado a geração de funk dos anos 90, deve ter ouvido o hit Glamurosa, música mais famosa do saudoso cantor. Ele ficou conhecido por ser um dos grandes nomes do funk melody e conquistou gerações com as músicas Rap do Solitário, Princesa e Garota nota 100.

No início dos anos 2000, Marcinho ficou mais afastado da mídia devido à popularização do funk com letras erotizadas. Apesar de seu estilo clássico ter perdido popularidade, ele seguiu trabalhando e, em 2002, lançou mais um álbum - Falando com as Estrelas.

Força para a família, os amigos e fãs!