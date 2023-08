Estudo homeopático

Da Redação



26/08/2023 | 10:31



O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleuses Paiva, em poucas linhas, informou ao Diário que o estudo para analisar a viabilidade do repasse para o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá, vai demorar ainda mais tempo para ser concluído. E sem a garantia de que a verba será enviada para o principal equipamento de saúde mauense.

Para manter em ordem o complexo hospitalar, a Prefeitura de Mauá solicitou ao Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, o auxílio de R$ 3 milhões por mês. A alegação é a de que a estrutura também atende moradores de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Suzano e parte da Zona Leste de São Paulo. Atualmente, a gestão mauaense destina, do Tesouro municipal, R$ 10 milhões mensais para a manutenção do equipamento, dinheiro que poderia ser utilizado na modernização e reforma do espaço.

Vários ocupantes da principal cadeira da Secretaria de Estado da Saúde, anteriores a Eleuses Paiva, tiveram o entendimento de que o Hospital Nardini tem caráter e importância regionais – e, portanto, o aporte financeiro estadual serra justificado e necessário. Como o Diário já mostrou em muitas reportagens, o panorama de atendimento permanece, mas a ajuda no custeio foi retirada: não à toa o pedido de recursos foi refeito pela cidade de Mauá junto ao Palácio dos Bandeirantes.

A única mudança no cenário foi a troca do comando da pasta, agora sob tutela do ex-deputado federal Eleuses Paiva. O quadro é tão conhecido que até mesmo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em agenda no Grande ABC no dia 8 de julho, garantiu que “já estava saindo” o recurso de custeio do equipamento. Porém, desde o começo do ano, o secretário protela a decisão sobre a transferência para ajudar o Hospital Nardini.

Agora serão mais 60 dias de avaliação sobre a viabilidade da transferência. Ou seja, antes de outubro, a novela sobre o Nardini vai permanecer. O que não é uma boa notícia. Ou o secretário não conhece os compromissos firmados pelo governador ou, se os conhece, não os leva em consideração.