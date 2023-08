Intervenção artística leva periferia de Diadema para praça

Thainá Lana



25/08/2023 | 22:51



Com cores vivas, representatividade periférica e valorização do feminino, a Praça CEU das Artes, em Diadema, ganhou uma pintura artística em muro de 227 metros quadrados, nas partes lateral e frontal do espaço. A intervenção foi realizada em cerca de 15 dias por dois artistas locais, Pixote Mushi, 39 anos e Kelly Reis, 37.

A iniciativa cultural foi promovida pela Fábrica de Graffiti, projeto que busca humanizar distritos industriais por meio da arte urbana, com patrocínio da empresa ArcelorMittal, que possui unidade fabril próximo à cidade. Nas 12 edições do projeto, ao menos, 50% do time de artistas foi formado por mulheres.

A praça é ponto de encontro de diversos grupos sociais da cidade, em sua maioria, estudantes e jovens oriundos de periferias do município, como os bairros Serraria e Jardim Inamar. O local possui quadras esportivas, sanitários e biblioteca.

A produtora executiva da Fábrica de Graffiti, Paula Mesquita Lage, explica como escolheu a cidade do Grande ABC. “O local estava com paredes descascadas, bem degradado, e possui excelente visibilidade, além de ser muito utilizado pela comunidade, por isso realizamos essa edição na praça. Acredito que o grafite vai transcender o aspecto estético, vai ser uma melhoria do bem-estar das pessoas que convivem e passam aqui todos os dias no local”, diz Paula.

‘Corte de Quebrada’, foi o tema da obra realizada na praça pelo grafiteiro Pixote, conhecido por pintar cenários urbanos do cotidiano e pessoas de diferentes estilos. Além dos desenhos inspirados nos cabelos de jovens das comunidades, Pixote reservou um espaço para homenagear a cabeleireira e artista plástica de Diadema, Ordalina Candido - leia mais abaixo.

“Mesmo morando próximo ao CEU das Artes, no Jardim Casa Grande, nunca tinha passado tanto tempo na praça, nunca tinha percebido a vida que existe aqui. O espaço recebe muitos jovens, principalmente em dias mais quentes e em horários de entrada e saída de escolas. É um lugar que reúne a vida periférica, muito pulsante. Depois de algumas visitas, comecei a perceber o estilo dos frequentadores, e quis representar essa estética periférica no mural”, pontuou Pixote, que é ex-metalúrgico e arte educador da Fábrica de Cultura de Diadema.

Já a artista Kelly Reis utilizou o grande muro da praça para representar a relação feminina e as mulheres domésticas. A pintura possui cores vibrantes em destaque, como roxo e laranja, e apresenta elementos florais, fluidos e diferentes símbolos.

“Busquei trazer a sororidade entre as mulheres, desse cuidado, da conversa. Além de abordar as mulheres mestiças, também trabalhei a cultura mestiça muito presente no Brasil, onde misturamos crenças, religiões, entre outras vertentes”, esclarece Kelly.

EDUCAÇÃO

Além da pintura, o projeto também realizou um curso completo de grafite no Centro Comunitário Morro do Samba, com 100 alunos, selecionados pela Secretaria Municipal de Cultura.

Dois arte-educadores do município ministraram as aulas, e no fim do curso os participantes pintaram um muro próximo ao centro.

Para celebrar o fim da ação e a arte de rua, será realizado hoje, às 13h, um evento na Casa do Hip Hop de Diadema, onde serão promovidas apresentações de dança e palestras sobre o grafite. A celebração tem entrada gratuita e é aberta ao público.

Ordalina Candido, homenageada em grafite, resgate jovens da periferia da cidade

O sorriso no rosto escancarava a felicidade de Ordalina Candido, 78 anos, ao ver seu rosto grafitado na Praça Céu das Artes, em Diadema. A moradora do Jardim Irene pode ser considerada um patrimônio do município devido ao seu trabalho social com jovens periféricos, por suas habilidades de cabeleireira e pela carreira nas artes plásticas – com exposições em diversos países.

A pintora autodidata utilizou seus dons para ensinar e plantar o amor pela duas profissões em jovens desacreditados pela sociedade. “Todo mundo tem alguma arte dentro de si pronta para sair. Precisamos apenas de oportunidades e de pessoas que acreditem no nosso potencial”, diz a artista, que ao longo de mais de quatro décadas utilizou a educação para resgatar jovens em situação de vulnerabilidade.

No ramo da beleza, Ordalina é conhecida por realizar arte em cabelos. “Não tinha tela para pintar, então usava os cabelos dos clientes para fazer arte”, conta.

Devido a sua ligação com a artista, o grafiteiro Pixote Mushi decidiu homenageá-la. “Ela é a matriarca das artes em Diadema, é uma referência. Há anos queria fazer um mural em sua homenagem, e como o tema da pintura foi ‘Corte de Quebrada’, consegui fazer essa ligação também com seu trabalho como cabeleireira”, finaliza Pixote.