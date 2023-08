Santo André vence S.Caetano em clássico “cumpre tabela”

Cleber Ferrette



Jogando no Estádio Anacleto Campanella tarde desta sexta-feira pela penúltima rodada do Grupo C da Copa Paulista, o Santo André venceu o São Caetano por 2 a 1 e chegou aos 10 pontos na competição, consolidando a quarta colocação. Já o Azulão, amarga a lanterna com apenas quatro.

O clássico regional serviu apenas para os técnicos Márcio Griggio e Axel fazerem testes em seus elencos, uma vez que as duas equipes já não tem chances de classificação.

Na última rodada do torneio, o Santo André recebe o São José e o São Caetano vai ao Canindé encarar a Portuguesa.