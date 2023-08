São Bernardo pega o Náutico em jogo decisivo pela Série C

Cleber Ferrette



25/08/2023 | 22:47



Está chegando a hora! É tudo ou nada para o São Bernardo FC, que joga a vida no Estádio dos Aflitos, em Recife, neste sábado, às 16h. A partida contra o Náutico marca a última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O time da região precisa de um empate para avançar. Um revés classifica os pernambucanos. O Tigre chega até esta partida em oitavo lugar com 28 pontos. O Timbu é o nono com 26.

A decisão desta tarde promete mexer com a capital pernambucana. Todos os ingressos colocados à venda já foram vendidos. A diretoria cobrou preços promocionais a partir de R$ 6 para sócios torcedores. Serão mais de 15 mil pessoas no caldeirão empurrando o time alvirrubro.

O Tigre chega para o duelo com dois desfalques. A dupla de zaga Matheus Salustiano e Helder cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Em seus lugares, o técnico Márcio Zanardi deve escalar Leo Paraíso e Carlos Itambé. No mais, o time deve ser o mesmo que venceu o Ypiranga na última segunda-feira (21).

O goleiro Alex Alves, que já defendeu as cores do Náutico, sabe das dificuldades e da pressão que vão enfrentar, mas está confiante. “É um grande jogo, posso dizer que é o jogo das nossas vidas. Estamos preparados, concentrados e cientes do que precisamos fazer. Sabemos das dificuldades, da atmosfera que estão criando para esse jogo, mas é entrar focado e colocar em prática o que a gente treinou”, disse.

Devido a um cancelamento de voo, a equipe do Grande ABC só conseguiu chegar a Recife às 14h desta sexta-feira (25). Em seguida, no último treino antes da partida já na Capital pernambucana, o técnico Márcio Zanardi aproveitou para fazer alguns ajustes, sobretudo na linha defensiva.

Este será o segundo confronto entre as duas equipes este ano. No mês de março, pela Copa do Brasil, o Timbu eliminou o Tigre jogando no Estádio Primeiro de Maio, após vitória por 1 a 0.

A decisão desta tarde terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol.