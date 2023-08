Governo retoma regime especial que beneficia a indústria química

Da Redação



Foi publicado ontem no Diário Oficial da União o decreto assinado pelo presidente da República em exercício Geraldo Alckmin, que regulamenta as contrapartidas para o retorno das isenções fiscais prevista do Reiq (Regime Especial da Indústria Química).

A medida visa a melhora nas condições de competitividade do setor, que gera 2 milhões de empregos diretos e indiretos no País e responde por 11% do PIB Industrial, segundo dados da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química).

“Trata-se de um setor estratégico para o projeto de neoindustrialização e o fortalecimento da indústria como um todo. O Reiq é fundamental para garantir competitividade nesse mercado, gerando emprego e renda”, avaliou Alckmin.

Além de permitir a retomada das condições tributárias anteriores, o novo decreto prevê créditos adicionais para empresas que investirem em ampliação de sua capacidade produtiva ou em novas plantas que utilizem gás natural para a produção de fertilizantes.

Criado em 2013, o Reiq prevê isenção de PIS/Cofins na compra dos principais produtos usados na indústria petroquímica de primeira e segunda geração – e que serão transformados em fertilizantes, em princípio ativos para medicamentos, em plásticos, fibras, borrachas, tintas e insumos para alimentos e bebidas. O regime reduz a diferença de custos entre as empresas brasileiras e suas concorrentes internacionais.

A indústria química tem peso relevante em vários Estados brasileiros, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Amazonas e Alagoas.

Apesar da importância do setor e dos benefícios, o governo anterior tentou por duas vezes, por meio de MPs (Medidas Provisórias), extinguir o regime. As tentativas foram barradas em parte pelo Congresso Nacional, que, por outro lado, aprovou uma lei exigindo contrapartidas para a continuidade do benefício. Essa lei dependia de regulamentação, o que foi feito agora pelo decreto assinado por Alckmin.

Segundo estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas em 2021, o Reiq traz benefícios não apenas à indústria química, mas à economia brasileira como um todo, com aumento de arrecadação e produtividade, além de manutenção de empregos.