Bahia do Lava Rápido defende sucessor tucano para Paulo Serra

Raphael Rocha



25/08/2023



O vereador Bahia do Lava Rápido (PSDB) avalia que o sucessor do prefeito Paulo Serra (PSDB) será necessariamente um quadro político indicado pelo chefe do Executivo – e, de preferência, do PSDB. “Se ele colocar a mão no Zezinho e falar que o Zezinho é seu candidato, o Zezinho será eleito.”

Em visita ao Diário, o parlamentar de primeiro mandato e terceiro mais bem votado de 2020 (com 4.972 votos), pontuou que a gestão de Paulo Serra lhe permitiu ter uma dimensão capilarizada na cidade. Ele até acredita que haverá dissidências do atual grupo governista para a eleição do ano que vem, mas que Santo André irá confiar o voto em quem o prefeito indicar.

“Eu ando muito pela cidade, pela minha região, da Vila Luzita e Jardim Santo André, e sempre escuto que o povo quer votar no Paulo de novo. Eu falo para eles que o prefeito já teve sua reeleição. Então, o que me falam é que vão votar em quem ele apresentar. Isso é fruto de um grande trabalho, de um trabalho bem feito. O prefeito é trabalhador demais e resgatou nossa cidade”, avaliou.

Bahia do Lava Rápido, que apoiou as candidaturas de Ana Carolina Serra (Cidadania) a estadual e Fernando Marangoni (União Brasil) a federal, aposta que o sucessor de Paulo Serra sairá do PSDB. “As pessoas associaram um programa de governo muito bem executado ao PSDB do prefeito Paulo Serra. A população está muito feliz com ele. E com razão.”

Há 17 anos em Santo André, vindo do município de Tucano, na Bahia, o vereador registrou aumento de 137% na votação entre 2016 – quando ficou como segundo suplente, com 2.091 votos – e 2020, em sua vitória. Ele credita o salto ao fato de manter sua origem, inclusive, lavando carros em seu estabelecimento na Vila Luzita. “Eu não mudei em nada meu comportamento. Continuei ouvindo as pessoas, atendendo as pessoas, colocando meu gabinete na rua. As pessoas reconhecem isso”, afirmou. “Até me perguntam se eu serei candidato à reeleição, com receio que eu desista da política. Eu vou vir candidato sim.”

Vereador celebra projeto de saúde bucal na rede pública

Bahia do Lava Rápido (PSDB) agradeceu ao prefeito Paulo Serra (PSDB) e ao secretário de Saúde, Gilvan Junior, pela adoção do projeto que institui programa de saúde bucal na rede pública. A ideia começou com a Santa Casa, com perspectiva de ser expandido.

A proposta envolve garantir assistência odontológica a pacientes em UTI. “Muitas vezes não temos noção, mas há vários problemas de saúde bucal que agravam o quadro de um paciente acamado. É uma transformação muito grande no atendimento”, citou o tucano. Ele disse que a ideia tem sido aprimorada, junto com o vereador Marcos Pinchiari (PSDB), para levar o serviço também para pacientes acamados em casa.