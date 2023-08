Saúde do Estado dá mais 60 dias para analisar recurso ao Nardini

Artur Rodrigues



25/08/2023 | 22:36



Passados oito meses desde que o governo do Estado cortou a transferência de recursos para ajudar no custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá, a Prefeitura segue sem respostas sobre a volta dos repasses. Em contato com o Diário nesta semana, a Secretaria da Saúde do Estado, comandada por Eleuses Paiva, informou que o ofício enviado pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT) ainda está em análise e deu prazo de 60 dias para emitir um parecer.

“A Secretaria de Estado da Saúde informa que, no dia 15 de julho, a Prefeitura de Mauá foi recebida pelo secretário Eleuses Paiva para tratar dos recursos ao Hospital Municipal Doutor Radamés Nardini. O ofício está em análise no expediente da Pasta. Em 2023, a secretaria repassou, até o dia 21 de agosto, R$ 3,8 milhões para a Prefeitura de Mauá. Em todo o ano passado, foram enviados R$ 16,1 milhões e, em 2021, R$ 4 milhões”, diz nota da secretaria – o dinheiro citado pelo Estado não está vinculado ao pedido da administração mauaense.

A Prefeitura já havia protocolado pedido de repasse no começo do ano. No ofício enviado ao Estado, o Paço solicitou envio de R$ 3 milhões ao mês. A Secretaria da Saúde confirmou ao Diário, em 17 de julho, que havia recebido a soliticação e que o pedido já estava em análise. Por telefone (em duas vezes), a Pasta informou, nesta semana, que o novo pedido exige nova análise, e por isso o prazo de 60 dias.

Até dezembro, a gestão estadual transferia R$ 1,5 milhão ao mês para Mauá como suporte para as finanças do Nardini. A nova administração do Palácio dos Bandeirantes, capitaneada por Tarcísio de Freitas (Republicanos), suspendeu o repasse.

O complexo hospitalar municipal demanda R$ 10 milhões ao mês, dinheiro que hoje exclusivamente sai do Tesouro municipal, apesar de o hospital ter um caráter regional pelo atendimento a pacientes de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra, de Suzano e de parte da Zona Leste da Capital. A unidade realiza média de 8.000 atendimentos e 1.200 internações mensalmente.

O prefeito Marcelo Oliveira disse que o ofício original ao Estado requer transferência de R$ 3 milhões, mas que a retomada da quantia que recebia da gestão anterior já ajudaria. “Não é fácil manter o Nardini sozinho para atender toda essa demanda. Precisamos da ajuda do governo do Estado para manter o hospital em condições de atender à população”, declarou o petista.

PEDIDO DE ALCKMIN

Presente em Mauá na terça-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) reiterou o pedido da Prefeitura ao governo estadual. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços lembrou dos tempos em que era governador, quando enviava repasses ao Nardini.

“A questão envolvendo um hospital não é só a construção do prédio, mas também tem o custeio, e hospital é caro. Quando fui governador, nós sempre demos recursos para custeio do Nardini”, disse.

Há um mês, Tarcísio disse que o repasse estava garantido

No mês passado, durante agenda em São Bernardo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu que iria liberar a verba para auxiliar na manutenção do Hospital Nardini. “O recurso já está saindo, está sendo liberado”, disse o governador, à época, contradizendo a posição da Secretaria da Saúde.

A contradição entre a Pasta de Eleuses Paiva e o discurso de Tarcísio mostra como o governo do Estado tem, pelo menos até agora, adotado pesos e medidas diferentes para as cidades da região. Isso porque o mesmo procedimento não foi dispensado na liberação de R$ 150 milhões para custeio da saúde de São Bernardo, que estava à beira do colapso diante de problemas gerenciais do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), conforme noticiado pelo Diário nos últimos meses. Em seu discurso, na ocasião, o governador disse que a verba seria para o custeio dos quatro hospitais do município – Hospital de Urgência, Hospital de Clínicas, HMU (Hospital Municipal Universitário) e Hospital da Mulher.

Os R$ 150 milhões liberados por Tarcísio para Morando garantiriam 100 meses de repasse para o Nardini – ou mais de oito anos consecutivos. Os recursos foram liberados para São Bernardo mesmo com a Secretaria da Saúde do município tendo orçamento de R$ 1,2 bilhão estimado para 2023. Mauá, por sua vez, orçou R$ 648 milhões para a saúde neste ano.