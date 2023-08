Felipe Meligeni passa pelo qualificatório e chega a sua primeira chave principal em Grand Slam

25/08/2023 | 22:01



O Brasil terá representante na chave de simples masculina do US Open. Depois de ficar no quase em Roland Garros e Wimbledon, Felipe Meligeni passou pelo qualificatório e chega a sua primeira chave principal em um Grand Slam. O paulista de 25 anos fez 6/4, 5/7 e 7/5 sobre o argentino Federico Coria e se garantiu.

Meligeni começou bem o jogo decisivo do qualificatório e quebrou o serviço do argentino logo no primeiro game. Depois, bastou trocar pontos para fechar em 6 a 4. Sem jamais ter o saque ameaçado, abriu 1 a 0 no segundo set point.

Meligeni precisou salvar dois match points no terceiro set após desperdiçar o saque para fechar em duplo 6/4. Já Thiago Wild não teve a mesma sorte, só cair na segunda rodada do qualificatório, nesta sexta-feira.

Coria começou com tudo no segundo set e abriu logo 2 a 0. Meligeni não se desconcentrou apesar do susto e logo empatou por 2 a 2. Pressionando o serviço do argentino o tempo todo, o brasileiro desperdiçou dois break points para virar o placar. Com 3 a 3, abriu 0 a 40 no saque do rival e não aproveitou. Ainda teve outras duas chances na parcial e não conseguiu a quebra.

A virada, enfim, veio no nono game. Desta vez, Meligeni precisou de apenas um break point para passar na frente do placar pela primeira vez no set. Fez 5 a 4 e bastava confirmar o saque para concretizar o sonho de chegar à chave principal. O nervosismo de fechar se fez presente e o brasileiro perdeu o saque sem pontuar: 5 a 5.

Começou a valer a experiência do cabeça 3 do qualificatório. Depois de se salvar, Coria buscou a virada e, tinha 40 a 15 contra e não deixou o brasileiro levar a parcial para o tie-break. Ele buscou forças para virar e fechar em 7 a 5 com nova quebra.

No terceiro set, Meligeni quebrou para fazer 3 a 2, mas permitiu a reação e o empate por 4 a 4. Ainda teve de salvar dois match point com 5 a 4 contra.

E dessa vez foi ele quem emplacou pontos seguidos para garantir o Brasil na chave masculina. Empatou em 5 a 5, quebrou e não desperdiçou novo saque. Com pontos diretos, celebrou muito o 7 a 5.

Com a classificação merecida, o Brasil terá sete representantes no US Open: Bia Haddad (simples e duplas), Luísa Stefani e Ingrid Martins (duplas ), Felipe Meligeni (simples), Marcelo Melo, Rafael Matos e Marcelo Demoliner (duplas).

CHUVA ATRAPALHA WILD

Thiago Wild foi o primeiro a entrar em quadra nesta sexta-feira, após ter o jogo válido ainda pela segunda rodada do qualificatório adiado de quinta. E começou bem, quebrando o serviço do checo Zdenek Kolar de cara. Abriu 3 a 1 e viu a chuva paralisar a partida.

A pausa esfriou o brasileiro e o deixou totalmente fora de foco na partida. Foram cinco games seguidos do checo no retorno, para fechar o primeiro set em 6 a 3 no quarto set point. Desestabilizado, Wild foi quebrado logo na terceira parcial do set seguinte e jamais esboçou reação, caindo por 2 a 0, com 6 a 2.