A oito dias de abrir os portões da Cidade da Música, organização dá dicas de como se organizar para aproveitar cada segundo do festival

Da Redação



25/08/2023 | 19:41



A cada dia que passa cresce a expectativa para o início do maior festival de São Paulo. Dos mesmos criadores do Rock in Rio, o The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro e o público já pode se preparar para aproveitar tudo que a Cidade da Música tem para oferecer. Pensando nisto, a organização do festival preparou uma série de dicas que vão desde tudo o que pode e o que não pode entrar na Cidade da Música, informações sobre como baixar o ingresso por meio do aplicativo Quentro, formas de pagamento na cidade da música – os pagamentos serão todos eletrônicos – e esquema de trânsito nos dias de festival. Fazer o download do aplicativo do The Town também trará uma série de facilidades para o público, como a inédita compra antecipada de chope da Heineken – que poderá ser retirado diretamente na fila exclusiva dos bares The Town e Beer Stations Heineken espalhados pela Cidade da Música –, e opção de montar uma agenda personalizada com os seus shows preferidos, além do serviço geral. Todas essas informações facilitam o acesso e tornam ainda mais confortável a experiência de quem só está interessado em viver as emoções desta primeira edição histórica do The Town. Nos dias de festival, os portões da Cidade da Música se abrem às 14h, com uma infinidade de atrações, e a orientação é chegar cedo para aproveitar.

“Estamos muito felizes por ver nosso sonho cada vez mais perto de se tornar realidade! Não vemos a hora de olhar para a Cidade da Música e ver os rostos das pessoas, sentir a vibração de quem vem para o festival com o único objetivo de viver um dia que vai ficar marcado para sempre na memória. Estamos preparando tudo com muito carinho, com muito cuidado para oferecer uma experiência única e muito confortável, onde a única preocupação dos nossos fãs seja dar conta de aproveitar todas as atrações que estamos preparando por aqui. Então cheguem cedo, baixem os ingressos, façam a agenda no aplicativo do festival, usem transporte público e venham celebrar esta primeira edição histórica com a gente”, incentiva Roberta Medina, Vice-presidente de Reputação e Marca da Rock World.

Conheça as formas de pagamento na Cidade da Música

No The Town não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento. Todas as transações deverão ser feitas via cartão de débito ou crédito, que serão aceitos em qualquer ponto de venda, inclusive ambulantes que circulam pelo gramado. Caso alguém queira pagar com dinheiro, haverá a opção de comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless da Cidade da Música. O cartão custará R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia.

O cartão pré-pago será vinculado ao CPF de cada pessoa e o cadastro acontece no momento da compra, em um dos caixas fixos do festival. O valor da recarga mínima será R$ 1,00 e elas poderão ser feitas em qualquer momento que o cliente desejar. Caso ainda tenha saldo no fim do dia, será possível solicitar o dinheiro de volta ao devolver o cartão. Quem desejar levar o cartão de lembrança poderá pedir o estorno em até sete dias. A devolução do cartão não poderá ser feita após o festival e, em caso de perda, será possível solicitar outro mediante a novo pagamento do calção de R$ 7,00.

“A escolha de aceitar apenas pagamentos eletrônicos é mais uma forma de agilizar o serviço e, consequentemente, oferecer mais conforto ao público. Nossa dica é: não traga dinheiro para a Cidade da Música. Caso algum fã não tenha opção de cartão de débito ou crédito, terá a passibilidade de adquirir nosso cartão pré-pago que poderá ser devolvido no fim do dia ou servir como lembrança da nossa primeira edição histórica”, conta Luis Justo, CEO da Rock World.

As bandeiras de cartão de crédito aceitas na Cidade de Música serão: Elo, Mastercard, Visa, Hiper, Hipercard, Dinners Club, JCB, Discover, UnionPay, American Express, Mais!, Cabal, Soro Cred, Banes Card e Cooper. Já os cartões de débito são Mastercard débito, Visa Electron, Hiper, Cabal Débito e Sicredi.

Aplicativo do The Town oferece facilidades para o público

Uma dica importante para quem quer aproveitar cada minuto no The Town é fazer o download do aplicativo, disponível para Android e iOS. Em uma ação inédita, será possível realizar a compra antecipada de chope Heineken® pelo app do The Town. A ideia é que o público possa se programar para ter mais comodidade e aproveitar ainda mais o festival. A retirada das bebidas acontece diretamente em todos os pontos de venda da Cidade da Música. Nos bares The Town e nas Beer stations da marca, o consumidor encontrará ainda mais comodidade com as filas exclusivas para quem adquiriu seu chope antecipadamente. O pagamento poderá ser realizado por cartão de crédito ou PIX e, caso a bebida não seja consumida, o valor será reembolsado automaticamente no mesmo modelo da compra efetivada.

Para quem gosta de se organizar, o app traz a programação completa com os horários atualizados de tudo que acontece no The Town. Já é possível conhecer as atrações de cada espaço e montar uma agenda personalizada com todas as atrações preferidas para não perder nada. É também pelo aplicativo acontece o agendamento dos brinquedos da Cidade da Música, que este ano conta com roda gigante, megadrop, montanha russa e a famosa tirolesa que passará em frente ao palco Skyline. Para marcar, é preciso se dirigir até a atração, fazer a leitura do QR Code e escolher o horário disponível. Por isso, é importante baixar o aplicativo antecipadamente para se organizar.

Ingressos estão disponíveis no aplicativo Quentro

Para acelerar entrada na Cidade da Música, já é possível baixar os ingressos diretamente no smartphone utilizando o aplicativo Quentro, onde os ingressos ficarão salvos e poderão ser transferidos, se for o caso.??O Quentro, único app de ingressos aceito no acesso ao festival, é compatível com os aparelhos Android e iOS. Além disso, o app conta com um alto nível de segurança, sendo anticópia, rastreável e muito fácil de utilizar. O QR Code é constantemente e automaticamente atualizado e não serão reconhecidos no acesso prints de tela e impressões.? O app funciona de forma offline e não é necessário ter internet no telefone para acesso ao festival.???

?O ingresso no Quentro já vem salvo com o nome de quem vai acessar o festival. Se a compra foi feita com intuito de presentear outra pessoa, ele é transferível através do próprio aplicativo informando o e-mail do recebedor. Após a transferência e recebimento, o titular da compra não terá mais acesso ao ingresso transferido. Importante lembrar que a transferência só poderá ser realizada até as 23h59 do dia anterior do dia do show.??

Na entrada do festival, basta abrir o aplicativo Quentro e selecionar o ingresso referente à data em questão. Em seguida deverá posicionar a tela do seu celular com a parte do QR code de frente para o leitor da catraca. Após estes passos, o fã estará apto a entrar na Cidade da Música e aproveitar todas as experiências que o festival oferece.???Cada ingresso digital só permitirá um único acesso às dependências do evento. Após o primeiro acesso, novas tentativas com o mesmo ingresso digital não serão autorizadas.???Saiba mais sobre o ingresso digital,?aqui.??

Veja os documentos que comprovam a meia-entrada

Os fãs que adquiriram a meia-entrada precisarão comprovar o direito ao benefício ao chegar no festival. Para evitar filas, a organização indica que o documento esteja em mãos ao se dirigir até a catraca. Descubra qual documento é indispensável para cada categoria.

Maiores de 60 anos: Documento de identidade oficial com foto;

Estudantes de ensino fundamental, médio ou superior da rede pública ou particular: Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela ANPG, UNE, Ubes, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado. Os elementos indispensáveis da CIE são: nome completo e data de nascimento do estudante; foto recente do estudante; nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; grau de escolaridade; e data de validade até´ o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição. Não serão aceitos em nenhuma hipótese boleto bancário ou comprovante de mensalidade;

Jovens pertencentes a famílias de Baixa Renda (com idades de 15 a 29 anos): Carteira de Identidade Jovem, emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto;

Pessoas com Deficiência (e um acompanhante): Documento de identidade oficial com foto e Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013 ou laudo médico atestando a deficiência com o número da CID;

Professores das Redes Públicas Estadual e Municipais de Ensino de São Paulo: Professores, Diretores, Coordenadores pedagógicos, Supervisores e Titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes públicas estadual e municipais de ensino de São Paulo – Apresentação da carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação ou pela apresentação do holerite do servidor (comprovante de pagamento do salário);

Aposentados: Comprovação da condição de aposentado mediante a apresentação de documento hábil (exemplo: apresentação de documento de identidade oficial com foto e/ou cartão de benefício do INSS que comprove a condição).

Descubra o que levar e os itens proibidos na Cidade da Música

O público do The Town precisa estar atento ao que pode ou não entrar no festival. O importante é ficar confortável e, por isso, será possível levar mochilas e bolsas com itens indispensáveis para curtir um dia inteiro na Cidade da Música. Durante o dia, protetor solar, óculos escuros e boné são uma boa pedida. Ao entardecer o clima tende a esfriar, o ideal é não esquecer o agasalho. Em caso de chuva, a melhor forma de se proteger é com uma capa. Os guarda-chuvas não serão permitidos.

Para garantir os likes nas redes sociais, não faltarão alternativas para registros divertidos. Desde o tênis gigante da Rota 85, relembrando a primeira edição do festival, ao click com o Skyline ao fundo. Para não perder nenhum momento, será permitida a entrada do carregador de celular e câmera semiprofissional.

Dentro do The Town terão muitas opções de gastronomia. Os que optarem por levar o próprio lanche poderão entrar com produtos industrializados (biscoitos, barras de cereal). Frutas cortadas e sanduíches só serão permitidos lacrados em embalagens transparentes tipo “saquinho Zip Lock”. O limite é de cinco unidades por cada pessoa, de forma que não configure comercialização. A lista de itens permitidos ou não está disponível no site do festival: www.thetown.com.br.

Serviço de guarda-volumes oferece conforto e segurança aos fãs

Com uma programação repleta de conteúdos icônicos, o festival contará com serviços de guarda-volumes para tornar a experiência dos fãs ainda mais confortável e segura. Aqueles que tiverem a necessidade de deixar bolsas, mochilas, documentos, brindes, compras e eletrônicos, por exemplo, poderão alugar um locker por dia na chegada ao The Town ou já garantir seu espacinho no site: https://thetown.cliquelocker.com.br/home. Os guarda-volumes estarão convenientemente localizados na entrada do festival, proporcionando fácil acesso e praticidade para os participantes. O posto, que é monitorado com câmeras 24 horas, funciona das 14h até o último cliente voltar.?

Transporte e mobilidade nos dias de festival

A primeira edição do The Town vai chegar com tudo. Uma operação inovadora de mobilidade foi proposta exclusivamente para os dias de festival, no entorno do Autódromo de Interlagos e também com funcionamento de linhas de trem e metrô 24 horas. Serão feitos bloqueios de ruas de uma forma inédita, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região. Por conta desses bloqueios, a organização destaca que a melhor maneira do público geral chegar ao The Town será por meio dos trens, com desembarque na “Estação Autódromo”, que fica a menos de 700 metros de distância do portão de acesso, equivalente a 8 minutos de caminhada até a entrada – passando por acessos e percursos já dentro do Autódromo, pensados para que o fã já tenha atrativos assim que atravessar as catracas e entrar na Cidade da Música.

Pela primeira vez um festival realizado na cidade vai garantir o funcionamento 24 horas de toda a rede de metrô e trens de São Paulo. A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque. Desta forma, o público não precisa se preocupar com a volta para casa, podendo aproveitar o festival até o fim e sair com segurança da Cidade da Música.

Outra novidade é a parceria pioneira com a ViaQuatro, ViaMobilidade Linha 5 e ViaMobilidade Linhas 8 e 9. Quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: a parceria prevê trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site https://www.passaporte.viamobilidade.com.br. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.

No momento da compra, será preciso escolher um dos serviços especiais, selecionando o horário de embarque e a estação de preferência. No dia do festival, as pessoas deverão apresentar o código da passagem para realizar o embarque e a validação para essas mobilidades será separada do serviço regular, por meio de QRCode. Os caminhos até a plataforma de embarque serão sinalizados e orientados por agentes das estações especialmente treinados, em áreas designadas nas plataformas das estações selecionadas, não interferindo no embarque dos passageiros dos serviços regulares.

Na volta, o expresso e semiexpresso serão unificados em um único serviço especial, possibilitando ainda que usuários possam desembarcar em estações diferentes daquelas usadas para seu embarque na ida ao evento. O código deverá ser apresentado na estação Autódromo para que todos retornem em segurança.

Quem optar apenas pelo uso do serviço regular 24h poderá adquirir as passagens de ida e volta nas bilheterias físicas e nos demais canais oficiais do Bilhete Único e TOP até os dias de festival. As principais estações das linhas 4, 5, 8 e 9 oferecerão conexões com táxi e transporte por aplicativo durante todo o período de funcionamento. Além disso, algumas das estações terão disponíveis uma rede de estacionamentos integrados para ônibus fretados, vans e automóveis.

Atenção à classificação etária do The Town

A classificação etária do festival é 16 (dezesseis) anos. A entrada de menores de 16 (dezesseis) anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais (ascendentes ou colaterais até o 4º grau), que deverão entregar o termo de responsabilidade do acompanhante que disponível no site de compras do The Town ou inscrevê-lo no Ponto de informação e permanecer no local do festival enquanto o menor estiver presente.

Esta determinação, assim como a classificação etária, está sujeita a alteração nos termos do Alvará a ser expedido pelo Juízo de Direito da Vara da Infância, da Juventude conforme processo nº 10163564720238260002. Por orientação do Ministério Público, informamos aos pais e responsáveis que não é recomendável a permanência no evento após as 22h de crianças menores de 05 (cinco) anos, mesmo acompanhadas, ficando o descumprimento sujeito à fiscalização pelas autoridades competentes.

Com três dos cinco dias de festival já esgotados, público geral ainda pode adquirir ingressos para datas em que Post Malone e Maroon 5 são headliners do Skyline???

Os fãs do The Town ainda podem garantir seu lugar e entrar para a história do festival. Os dias em que Post Malone e Maroon 5 se apresentam seguem disponíveis para venda e o público pode adquirir ingressos por R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia-entrada, sem a cobrança de taxas adicionais. Pode ser efetuada a compra de até 04 (quatro) ingressos por dia de festival por CPF, sendo no máximo 01 meia-entrada por dia, por CPF. Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música, no dia do evento. O pagamento pode ser feito apenas por cartão de crédito. O valor pode ser parcelado em até 6 (seis) vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti podem parcelar a compra em até 8 (oito) vezes sem juros.??

2 de setembro: Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, MC Hariel, MC Ryan SP, Racionais MCs & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo & Planet Hemp, Orochi & Azzy, Tasha e Tracie & Karol Conka, Teto, Caio Luccas, Kayblack, Urias, Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal, São Paulo Big Band, Alma Thomas, Batekoo Aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands, Tropkillaz “10 Anos”, Osgemeos, “Uma Experiência”, Deekapz X Vhoor Klean Vs Klap, Forro Red Light e o Baile Encanado (Com Mestre Nico, Ella Voa E Furmiga Dub).??

3 de setembro: ESGOTADO???

7 de setembro: Maroon 5, The Chainsmokers, Liam Payne, Ludmilla, Ne-Yo, Masego, Angelique Kidjo, Maria Rita, Marvvilla, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari, Stanley Jordan, Ivan Lins, São Paulo Big Band, Paula Lima, Gop Tun vs 28room vs Diogo Strausz Live feat Julia Mestre, Shermanology, Kerri Chandler Live, Natasha Diggs Live Horn, L_cio Plants Live, Afterclapp x Shigara x Xaxim.??

9 de setembro: ESGOTADO

10 de setembro: ESGOTADO??