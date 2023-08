Confira a Agenda Cultural deste fim de semana no Grande ABC

Da Redação



O Diário separou as principais atrações culturais da região para os próximos dias. Veja aquela que acontece perto da sua casa ou a que você estava esperando acontecer.

SANTO ANDRÉ

Cineclube ELCV- Pontos MIS

Nesta sexta-feira (25), o filme O Menino e o Mundo, uma das cinco animações indicadas ao Oscar em 2016, será exibido no espaço “A Casa”, a sede da Escola Livre de Cinema e Vídeo, às 15h. O endereço é Avenida Industrial, 1.740, no bairro Campestre. Já no sábado (26) é a vez do filme Luz nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha, que tem Ney Matogrosso no papel principal. A sessão será às 10h, no Cine Garagem, que fica na Casa mbar de Cultura, localizada na Rua Porto Rico, 5, no Parque das Nações.

Sesc Santo André

Em setembro, a programação do Sesc Santo André irá mergulhar no universo musical de diferentes bandas e artistas, explorando suas trajetórias e sonoridades. De Conde Favela a Claudinho Oliveira, este mês será uma viagem pelos sons que compõe a musicalidade do país.

DIADEMA

Quinta Edição do Festival de Cinema no Meio do Mundo

Diadema está movimentada com o 5º FestCimm (Festival de Cinema no Meio do Mundo), até domingo (27). Esta edição presta homenagens à região nordestina e teve a presença do ator paraibano Luiz Carlos Vasconcelos na abertura, na quarta-feira (22).

15º Encontro de Cantadores Repentistas do Nordeste

O evento deste domingo (27), que está marcado para as 16 horas, no Teatro Clara Nunes, exalta a cultura nordestina e reúne grandes nomes do repente. Uma lei municipal celebra, no dia 15 de agosto, o Dia do Poeta Repentista e do Cordelista em Diadema. O encontro é uma das celebrações da data.

MAUÁ

Atrações ao ar livre

No domingo (27), o Parque da Juventude terá, às 13h, o Mauá Flash com os DJs Iron e Edilson, tocando flashbacks. Quem quiser, pode doar um quilo de alimento não perecível. A segunda atração será o espetáculo “Família Barmú”, que marca a abertura do II Encontro de Artes Circenses de Mauá, com programação de atividades previstas até o dia 03 de setembro.

SÃO CAETANO DO SUL

Sesc no Parque

Para movimentar o corpo e estimular a cultura, o projeto Sesc no Parque agitará o são-caetanense Parque Província de Treviso com atividades recreativas gratuitas, no próximo domingo (27), das 9h às 13h. Além de promover bem-estar e qualidade de vida, a iniciativa possibilita o exercício da socialização e participação comunitária. Os participantes poderão escolher entre propostas esportivas variadas com bolas, raquetes, cordas e outros. Isto, além de brincadeiras e teatro de bonecos para a família.

Zizi Possi na 30ª Festa Italiana de São Caetano do Sul

A 30ª Festa Italiana de São Caetano terá como grande atração de encerramento a cantora e compositora Zizi Possi. O show acontecerá neste domingo (27), no palco do Parque Municipal Província de Treviso (Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 83 - Fundação). A entrada é gratuita.

RIBEIRÃO PIRES

2ª Edição da Flirp (Ribeirão Pires)

Clarice Lispector será a grande homenageada da segunda edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), atividade que terá apoio do Diário. O evento está marcado para os dias 28 e 29 de outubro, mas desde já a cidade se prepara para homenagear Clarice na dimensão de sua obra. Para se ter uma ideia, profissionais da educação da cidade iniciaram processo de imersão completa no universo literário da escritora, que nasceu em 1920, na aldeia ucraniana de Chechelnyk, e veio com 1 ano de idade para o Brasil.

2º Festival Oriental

Apresentações, concursos culturais e gastronomia. O 2° Festival Oriental no Paço Municipal começa em 3 de setembro, das 10h às 19h e já encerra as inscrições para a tradicional competição de cosplay nesta terça (29), sendo aberto para adultos, bebês e até pets.

Especial Luiz Gama (Ribeirão Pires)

Para encerrar a série de palestras, o Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (CHL) recebe nomes da literatura étnico-racial no bate-papo “Quebrando barreiras: um diálogo transformador sobre o feminismo negro”.

Local: R. Miguel Prisco, 286 - Centro.

Data: hoje (25), às 18h30.

CINEMARP (Ribeirão Pires)

Sessão gratuita do filme ‘Alita - Anjo de Combate’ acompanhará roda de conversa cultural no Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro.

Local: Rua Diamantino de Oliveira, 218 - Jardim Pastoril.

Data: hoje (25), às 17h.

Leituras Coletivas com canções de Cartola (Ribeirão Pires)

No evento será feita a análise coletiva de 10 músicas de um dos maiores nomes da história do samba, Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola.

Local: Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (Rua Miguel Prisco, 288 - Centro).

Data: neste sábado (26), a partir das 13h.

Abertura da exposição ‘A Pintura de Yasuichi Kojima’ (Ribeirão Pires)

Em cartaz até 26 de setembro, inicia-se a exposição de 29 obras do artista japonês que transita por diversas expressões abstratas. A partir deste sábado, o espaço poderá ser visitado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h, e aos sábados das 8h às 17h.

Local: Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 - Jd. Pastoril).

Data: neste sábado (26), às 15h.

5º Festival Vocacional da Diocese de Santo André (Ribeirão Pires)

Na ocasião, dois shows principais, apresentando artistas renomados da música católica – O Ministério Adoração e Vida e Fraternidade São João Paulo II -, feira vocacional, momentos de espiritualidade e catequese, além de praça de alimentação e tradicional gincana vocacional.

Local: Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193).

Data: neste domingo 27/08, das 7h às 19h.

3° Cavalgada do Rancho Sanchez (Ribeirão Pires)

Também serão atrações especiais os shows de Fabricio & Fabrini (12h), Roger & Rogério (14h) e Sapinho da Charrete (16h).

Local: Faculdade de Ribeirão Pires (Avenida Coronel Oliveira Lima, 3.345).

Data: neste domingo, 27/08, 10h.

Orquestra Sinfônica de Santo André

Serão duas as apresentações no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes nos próximos dias. O concerto ‘Quando os violinos não tocam’ terá regência do maestro Abel Rocha e participação do solista Rafael Cesário (violoncelo) no sábado (às 19h30) e no domingo (a partir das 11h).

Local: Rua Senador Fláquer, 110 - Centro.

Data: neste fim de semana (26 e 27).

Peça “O Homem Mais Inteligente da História” (São Caetano)

Um enredo sobre a ótica de um renomado psiquiatra, Marco Polo, que vai a Jerusalém participar de uma reunião na ONU e é desafiado a estudar a mente do homem mais famoso da história: Jesus.

Local: Teatro Santos Dumont (Av. Goiás, 1111 - Centro)

Data: hoje (25), às 21h.

Ingressos: R$100 (inteira), com opções de meia ou R$80 (social com doação de 1kg de alimento). A compra pode ser feita no site www.bilheteriaexpress.com.br, ou nas lojas Tio Gil Centro e Tio Gil Magazine. No dia da apresentação (25) a partir das 19h, também é possível adquiri-los na bilheteria do teatro.

Encontro das Bordadeiras de São Caetano do Sul

As bordadeiras da cidade – e quem quiser participar – vão compartilhar ideias, trocar experiências e receitas de bordado.

Local: Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim (Blvd. São Caetano - Cerâmica)

Data: na próxima quarta (30), das 14h às 17h.

Corrida de MTB de São Sebastião (Rio Grande da Serra)

Evento que faz alusão ao padroeiro da cidade, inicia a partir das 7h com a distribuição dos números aos participantes e se inicia às 9h, com largada às 9h.

Local: Estádio Municipal do Teixeirão.

Data: este domingo (27).

Ingressos e informações em: (11) 98594-1183.

Exposição “Fé na Máscara” (Diadema)

O Espaço Cândido Portinari, no Centro Cultural Diadema, exibe até o dia 28 de agosto a exposição “Fé na Máscara”, da artista plástica Nanete Azevedo. A série de pinturas em acrílico sobre tela, cerâmicas e um cordel retrata o conturbado período vivido durante a pandemia, abordando de forma crítica a problemática social implicada pela COVID-19.

Local: Espaço Cândido Portinari (Rua Graciosa, 300, Centro).

Data: até 28 de agosto, com exibição de segunda a sexta das 10h às 19h e nos sábados das 10h às 15h.

Sarau do Memória e Festival Troca de Livros (Diadema)

Prosa e poesia, música e dança, audiovisual e a presença de autores da cidade. Além de arte, é possível trocar livros por novas leituras.

Data: hoje (25), às 19h.

Local: Centro De Memória De Diadema (Av. Alda, 277 - Centro).

Momento Reggae (Diadema)

Lançamento de músicas autorais e outros hits, pelo cantor e compositor Domingos Carlos. Nascido em Jeremoabo BA, o artista se fixou em Diadema, mas começou a vida trabalhando na roça, nas plantações da cidade, sempre cantando “para Jah”. Hoje ele é linha de frente com músicos e amigos da Feira Livre.

Data: este sábado (26), às 18h.

Local: Centro Cultural Canhema – Casa do Hip Hop (R. Vinte e Quatro de Maio, 38 - Jardim Canhema).

Peça Momo e o Senhor do Tempo (Diadema)

O enredo da atração começa com uma órfã, chamadad Momo, que aparece misteriosamente em uma cidade. Lá, onde as crianças desaprenderam a brincar, ela as ensina a redescobrir esse prazer. Até que os Seres Cinzas aparecem e começam a comprar o tempo das pessoas e trocá-lo por moedas. Com ajuda de seus amigos, Momo mergulha na aventura contra os Seres Cinzas.

Data: este sábado (26), das 14h e 16h.

Local: Teatro Clara Nunes (R. Graciosa, 300 - Centro).

Ingressos via Sympla http://www.sympla.com.br/ .

Roda de Samba da Prudente (Diadema)

Projeto traz a grandeza da Cultura das Rodas de Samba, resgatando o encontro de Músicos e Compositores da região, participação dos Grupos Deixa de Onda, Batuque de Magia e Animação DJ Dão.

Data: este sábado, às 14h30.

Local: Centro Cultural, Biblioteca e Cine Eldorado (Av. Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 41 - Eldorado).

Atrações no Ceu das Artes (Diadema)

Das 9h às 16h, ocorre no local o Festival Troca Livros. Já às 10h-14h, Contação de Histórias. Para às 15h, está programado o Sabor Da Cultura - um encontro mensal, sempre na última terça-feira do mês, em que se apresentam convidados especiais e um prato típico. O tema do episódio em questão será ‘Sabendo os Sabores da Floresta‘’ e o prato apresentado será Feijão tropeiro.

Data: nesta terça (29).

Local: Ceu das Artes (Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 - Jardim União).

Projeto Lira Musical de Diadema

Orquestra popular que pesquisa e propaga as raízes da Música Brasileira e suas contemporaneidades, convida os alunos das Práticas de Grupos da Casa da Música para um concerto imperdível.

Data: esta quinta (31), às 20h.

Local: Centro Cultural Diadema (R. Graciosa, 300 - Centro).

Peça “O Gigante Adamastor” (Diadema)

No projeto em parceria com o Sesc São Caetano, Zito é irmão caçula de Pedro e o segue pela cidade toda. Tal parceria fica em risco com a chegada de um circo misterioso na cidade e o sumiço do irmão mais velho. Para ter seu irmão de volta, Zito terá que desvendar grandes mistérios e enfrentar seres mitológicos nesse circo mágico.

Data: esta quarta (30), as 10h e 14h30.

Local: Centro Cultural Diadema.

Contação de histórias indígenas (Diadema)

Apresentação especial da narrativa “Porandubas da Terra Brasil: O Mito do Fogo do Povo Xavante”. Porandubas da Terra Brasil são contadas por Maria do Lixo, Seu Antônio Santo e Bendita Florência que, no decorrer de suas andanças, encontram-se com o público e contam O Mito do Fogo do Povo Xavante, história de aventuras de um adolescente wapté, que sai em busca de fogo para levá-lo a sua aldeia.

Data: esta quarta (30), às 10 e 13h.

Local: Centro Cultural Serraria (R. Guarani, 790 - Serraria)

Cultura na Feira (Diadema)

Forró arrasta chinela com muito baião, xote, pé de serra. Isto, pelo trio marajó, um grupo de forró formado por triângulo, zabumba e sanfon, que é influenciado por Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença, Elba Ramalho, entre outros. O grupo faz a manutenção da cultura popular e resgata a força da tradição e das raízes da identidade cultural.

Data: esta quinta (31), às 19h30.

Local: Praça da Moça (Rua Graciosa X Avenida Alda).

Atrações na Chácara Silvestre (São Bernardo do Campo)

Sem visitas monitoradas, o dia começa às 9h com aula de yoga, seguindo ás 10h para zumba. Às 11h, a vez é do Samba Rock, com programação de música para o restante da tarde: 12h20, Dj Cassiano; 13h30, Banda Embalanço; 14h45, Dj Dull; 15h45, Flavinho Mello.

Data: este domingo (27).

Local: Avenida Wallace Simonsen, 1.800 - Nova Petropólis

Fábrica de Cultura (São Bernardo do Campo)

Sem bibliotech até 31/8, às 11h, começa o Pocket Show com o artista João Do Brega.

Data: este sábado (26).

Local: Av. Armando ítalo Setti, 80 - Baeta Neves

Busca Ativa da Lei Paulo Gustavo (São Bernardo do Campo)

Data: hoje, às 19h.

Local: Rua Maria da Penha, 51 - Rudge Ramos

Peça Liveshow Roblox (São Bernardo do Campo)

O espetáculo explora a curiosidade das crianças e adolescentes diante dos "games". Gui, um jogador assíduo, parte para uma excursão com seus amigos da escola. Em meio a grandes confusões, o grupo vai parar dentro do jogo.

Data: no domingo de 3/9, às 15h.

Local: Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171 - Rudge Ramos).