Desoneração da folha de pagamento será votada na terça-feira

O PL (Projeto de Lei) 334/23, que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 31 de dezembro de 2027 será votado na terça-feira (dia 29). O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), confirmou a votação da urgência e do mérito da propositura após reunião de líderes realizada na quinta-feira (24). Serão beneficiados 17 setores da economia, que, juntos, geram 9 milhões de empregos.

A desoneração da folha substitui a contribuição previdenciária patronal, de 20% sobre a folha de salários, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A ideia é que esse mecanismo reduza os encargos trabalhistas dos setores desonerados e estimule a contratação de pessoas.

O deputado federal Alex Manente, que tem base no Grande ABC e é líder do Cidadania, destacou a importância de aprovação do projeto. “Precisamos ter responsabilidade, e a prioridade é a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que hoje empregam 9 milhões de trabalhadores”, postou nesta sexta-feira em suas redes sociais.

Em outra postagem, ele se referiu ao projeto como “(geração de) mais empregos e mais competitividade das nossas empresas, que resultará em mais qualidade de vida para os brasileiros”.

Os 17 setores alcançados pela prorrogação são: confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação (TI), tecnologia de comunicação (TIC), projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.

