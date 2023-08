Filme 'Priscilla', sobre viúva de Elvis Presley, não terá músicas do artista; entenda

25/08/2023 | 13:11



Após o sucesso do filme biográfico de Elvis Presley, um longa sobre a viúva do artista, Priscilla Presley, já está em produção sob a direção de Sofia Coppola. Diferente de Elvis, a produção, porém, não contará com músicas do cantor.

Foi o que contou a diretora em entrevista ao The Hollywood Reporter. Segundo ela, a Elvis Presley Enterprises, que administra o legado do cantor, negou a utilização das canções.

Uma parcela de 85% da empresa é detida pela Authentic Brands Group, que também possui os direitos de Muhammad Ali e Marilyn Monroe, enquanto apenas 15% é da família de Elvis. A Authentic Brands Group foi a responsável por negar os direitos das músicas ao filme.

"Eles não gostam de projetos que não originaram, e são muito protetores de suas marcas. Mas isso nos fez ser mais criativos", explicou Sofia. Como alternativa, a cineasta utilizou covers de canções que marcaram a época em que se passa o filme feitas pelo marido, Thomas Mars, e sua banda de rock, Phoenix.

No momento em que Priscilla e Elvis se conhecem, por exemplo, o filme incluiu um cover de Venus, de Frankie Avalon. Para a abertura do longa, a cineasta escolheu uma versão feita pelos Ramones da música Baby, I Love You, do trio The Ronettes.

Priscilla é uma adaptação da autobiografia de Priscilla Presley, Elvis e Eu. No filme, a protagonista é interpretada por Cailee Spaeny, enquanto Elvis é vivido por Jacob Elordi, ator conhecido pela participação em Euphoria. Ainda não há data de estreia para a produção no Brasil.