Ex-repórter da Globo relembra mágoa no tempo em que esteve na emissora

25/08/2023 | 13:11



Tino Marcos foi um dos grandes jornalistas esportivos que passaram pela Rede Globo, e mesmo antes de começarem a anunciar várias demissões na empresa, o setorista da seleção brasileira anunciou a sua saída de lá em meados de 2021, após 35 anos de dedicação na emissora do plim plim.

Durante uma conversa com Galvão Bueno, no canal do famoso, Tino Marcos acabou abrindo seu coração e revelou que tem uma certa mágoa por ter sido excluído de um evento da emissora, que era a cobertura dos Jogos Olímpicos de 2000, em Sidney, na Austrália.

Ao ser questionado por Galvão Bueno sobre algo que não fez, mas que gostaria muito de ter feito em sua carreira na emissora, o repórter então lembrou desta época e explicou que naquela ocasião ele já tinha bastante prestígio na Globo e ter sido excluído o magoou.

- Eu naquele momento já desfrutava de um prestígio na Globo, ia a todos os eventos e tal e pela primeira vez eu fiquei fora, desde 1990, que foi quando eu comecei [a cobrir Copas do Mundo]. E aí não fui para as Olímpiadas e aquilo me doeu muito, porque eu andava pelo Rio [de Janeiro], pelas ruas, e as pessoas diziam: pô, mas você está aqui.

De acordo com Tino Marcos, até William Bonner chegou a questionar o motivo que ele não viajou com a equipe para a Austrália. E ele contou que ficou bem orgulhoso com o fato de o editor-chefe do jornal mais famoso da Globo também querer que ele tivesse na cobertura do evento.

Ainda durante o bate-papo em que até Mauro Naves estava presente, Tino relembrou da maior lembrança como profissional na Globo e contou que foi uma reportagem sobre a vitória do Vasco no Campeonato Carioca de 1987, em que ele dedicou maior tempo de reportagem ao derrotado Flamengo - em vez de dar mais créditos ao vencedor da competição.