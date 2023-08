Tony Ramos ganha surpresa de aniversário no Encontro e mensagem carinhosa de Cauã Reymond

25/08/2023 | 13:10



Nesta sexta-feira, dia 25, Tony Ramos completou 75 anos de idade e recebeu uma chuva de amor de artistas que trabalharam com ele. O ator participou do Encontro e foi surpreendido com mensagens enviadas por Cauã Reymond, Laura Cardoso, Claudia Ohana e Susana Vieira.

Cauã, que está no elenco da novela Terra e Paixão, cobriu Tony de elogios e falou sobre o sentimento de trabalhar com ele:

- O Brasil inteiro já sabe esse grande ator que você é, esse grande profissional que ajuda todos à sua volta. É uma honra poder estar em cena com você pela segunda vez, segunda vez que você é meu pai, desta vez está sendo muito especial, da primeira já foi muito especial, mas desta vez Terra e Paixão está decolando. O Brasil inteiro também já sabe esse ser humano, esse pai, esse marido, esse avô, esse amigo, esse cara que toca o coração de todo mundo à sua volta. É uma honra estar no mesmo espaço que você, Tony. Um beijo no seu coração e feliz aniversário.

O aniversariante se emocionou ao descobrir que o programa matinal havia preparado mais uma surpresa para lá de especial. O ator, que estava conversando via mensagem de vídeo, recebeu um bolo de aniversário em sua casa. A produção enviou o presente de forma carinhosa ao artista, que declarou:

- Vocês fizeram muito bem feito, não tive como nem sequer imaginar isso. Obrigado, vocês me tocaram profundamente.

A plateia ainda se juntou para cantar Parabéns à Tony.