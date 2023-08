Detox digital: 3 dicas para se desconectar

Da Redação

Do 33Giga



25/08/2023



*Por Letícia Bufarah // Apesar de facilitar a rotina, quando usadas excessivamente, as telas podem se tornar vilões à saúde e ao bem-estar, causando desde problemas físicos como danos à visão, ao punho e à coluna cervical até insônia e ansiedade.

A propósito, quando o assunto é o tempo desmedido no mundo online, o Brasil já conquistou o segundo lugar entre os países mais “viciados” em internet do mundo. Segundo a pesquisa global da Meltwater e We Are Social, em 2022, os brasileiros passaram, em média, 572 minutos (9 horas e 32 minutos) conectados por dia.

Ficaram atrás apenas dos sul-africanos, que lideraram a corrida do vício por conexão por seis minutos de diferença, com a média de 578 minutos (9 horas e 38 minutos) gastos no universo virtual por dia. O terceiro lugar ficou com as Filipinas, que gastaram uma média de 554 minutos (9 horas e 14 minutos).

Por que fazer o detox digital

Em uma sociedade cada vez mais dependente dos meios tecnológicos, por mais difícil que pareça, o chamado detox digital – uma pausa das telas, das redes sociais e das videoconferências por um período – é um desafio que, segundos especialistas, pode resultar:

na redução da ansiedade causada pela hiperconectividade;

melhora do foco,

concentração e padrões de sono;

aumento da produtividade e da organização das rotinas cotidianas;

e redução de sintomas de estresse, como irritabilidade, dispersão e fadiga.

Como colocar em prática?

1 – Estabeleça metas realistas: é possível se desconectar por um breve momento todos os dias, como uma hora depois de acordar ou, quem sabe, duas horas antes de dormir. Outra possibilidade é estender a desintoxicação digital, tirando um dia da semana para não acessar redes sociais, por exemplo.

Para não abrir brechas, vale comunicar às pessoas mais próximas que estará indisponível naquele período e que devem ligar, caso seja realmente urgente. Escolha o que for mais fácil de incluir na rotina e vá aumentando aos poucos, criando hábitos.

2 – Deixe o celular de lado em momentos do cotidiano: o uso demasiado da internet e das ferramentas digitais pode atrapalhar as conexões da vida real.

Na hora de fazer as refeições, por exemplo, guarde o smartphone para aproveitar melhor o momento e as companhias; durante uma visita também procure dar a devida atenção à pessoa sem mexer no aparelho com frequência; até mesmo quando estiver no banheiro, troque o celular por um livro, ou as redes sociais por um e-book.

3 – Pratique novas atividades: invista em tarefas que substituam o uso do celular e da internet e sejam prazerosas durante o detox, inserindo novas atividades à rotina. Exercícios físicos, meditação, pintura, jardinagem, caminhada ou corrida ao ar livre e assim por diante.

Reunir a família ou amigos para assistir à um filme, conversar ou cozinhar uma refeição também é uma boa pedida. Além de ajudar a estreitar os laços, contribui na construção de memórias e na melhora da saúde física e mental.

*Por Letícia Bufarah é Head de Marketing da Leapfone.