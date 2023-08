Obituário - 28 de agosto de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/08/2023 | 07:45



SANTO ANDRÉ

Zulmira Bagatello Musaranho, 98. Natural de Rio das Pedras (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna Virgínia Zema Cutrupi, 98. Natural da Itália. Residia na Vila Leopoldina, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério Congonhas, na Capital.

Albertina da Rocha Ceratti, 95. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonia Ignacio Rocha, 92. Natural de Casa Branca (SP). Residia na Vila Amábile Pezzolo, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Alves de Souza, 89. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarida Maria da Silva, 88. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice dos Santos, 86. Natural de Ataliba (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista de Miranda, 84. Natural de Casa Branca (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rejane Sales, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Galhardo Tamagnini, 72. Natural de João Ramalho (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 22. Memorial Planalto.

Wanderley Bispo, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, em São Paulo. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Clarisse dos Santos Conrado, 69. Natural de Primeiro de Maio (PR). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Guides Poças, 64. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Memorial Planalto.

Sérgio Tadeu Espiridião, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosângela Silva Souza Fernandes, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista, Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Josefa Madalena dos Santos, 95. Natural de Jeremoabo (BA). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Luana de Lima dos Santos, 36. Natural de Maceió (AL). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Serviços gerais. Dia 22. Memorial Planalto.

SÃO CAETANO

Geraldo Rodrigues da Costa, 96. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wilson Cecato, 88. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Mariana Germano de Godoy, 90. Natural de Iapu (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Mário Ribeiro, 81. Natural da Borda da Mata (MG). Residia no Jardim São Judas Tadeu, em Diadema. Dia 22, em Diadema. Cemitério Jardim do Éden, em Salto (SP).

Jucelino Tavares da Silva, 78. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Vale da Paz.

Almir da Cruz Santos, 65. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Roberto de Moraes, 61. Natural de Cambé (PR). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Vale da Paz.

Euni de Jesus Pereira, 59. Natural de Santa Cruz da Cabrália (BA). Residia no Jardim Itapura. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Irene Montagnoli Romandini, 88. Natural de Porto Ferreira (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Pensionista. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Jorge Augusto Bezerra, 70. Natural de Olho D’Água do Casado (AL). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Da 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.