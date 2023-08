São Bernardo no Canindé. Amigos conquistados. Michele, a portuguesinha. Camaradagem na Marginal Tietê...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/08/2023 | 08:00



Naquele jogo pela Copa Paulista foi uma emoção muito grande ver o distintivo do Esporte no alto do Canindé. E fomos lembrando de tantos nomes que fizeram esse clube, que tanto lutou para projetar-se fora dos limites da Vila de São Bernardo.

Chegamos ao Canindé bem antes do jogo do dia 19, véspera do aniversário de São Bernardo. Queríamos sentar junto aos torcedores do Esporte. Ninguém.

Em local privilegiado, vimos a torcida lusa se aproximando. Sentamos ao lado de quatro novos amigos: José Mendes, Fernando Cardoso, Eleutério Xavier Lourenço Martins e seu filho Alexandre.

Grandes papos, grandes histórias – algumas impublicáveis. Sr. Eleutério exibia na camisa o primeiro distintivo da sua Portuguesa. E falava do distintivo do Timão: um despertador.

Alexandre lembrou da jornalista Maria do Socorro, ex-Diário, que foi assessora de imprensa de suas empresas.

Memória fotografa o busto do Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, baluarte da Portuguesa, ao lado da capela em louvor a Nossa Senhora de Fátima.

De repente, chega a pequena/grande torcida do Esporte, surpreendendo pelo barulho, peito aberto, gritando o nome “São Bernardo”.

Sr. Mendes brinca:

- Veio num Karmann-Ghia?

Depois ficamos sabendo que os 13 torcedores vieram de ônibus.

Contamos aos nossos interlocutores sobre a página Memória e que no dia seguinte seria comemorado o aniversário oficial de São Bernardo, 20 de agosto, motivo de estarmos aí.

O primeiro tempo foi assistido ao lado da torcida da Portuguesa. Depois do intervalo, nos apresentamos aos jovens do Esquadrão Alvinegro.

Final do jogo, 1 a 0 para a Portuguesa. Deixamos o estádio. Na Marginal Tietê aguardamos pela Michele, da torcida Lusa, que nos conduziu até o ponto de ônibus. Maior camaradagem. A portuguesinha engrossou o coro dos jovens batateiros.

Quem disse que o futebol é só violência?

Agora é aguardar o momento de recepcionar Michele, Mendes, Cardoso e os Lourenço Martins. Quem sabe o placar seja diferente...

Oswaldo Teixeira Duarte

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Projeto Memória

PAINEL. José Mendes e Fernando Cardoso, os Lourenço Martins (pai e filho), chega a torcida do EC São Bernardo: 1 a 0 para a Portuguesa, mas que orgulho ver o escudo são-bernardense no luminoso do Canindé

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 28 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8477

MANCHETE – Liminar isenta São Bernardo de pagar IPMF – o imposto dos cheques.

POLÍTICA – O ex-prefeito de São Bernardo, Mauricio Soares, formalizou ontem (27-8-1993) sua saída do PT.

SÃO CAETANO – Encontro analisa texto do sociólogo José de Souza Martins sobre a aparição do demônio na Cerâmica São Caetano.

Padre Carlos Fabrini celebra missa para espantar o demônio da fábrica e pelo fim das aparições.

EM 28 DE AGOSTO DE...

1893 – Criado o Museu Paulista, no bairro do Ipiranga, Capital.

1973 – Prefeitura de São Caetano entrega varrição de ruas a mulheres; é o primeiro município do Grande ABC a adotar mulheres para este trabalho.

São Caetano escolhe o desenho de Ronaldo Gonzaga Alvarenga, de São Paulo, como o vencedor do concurso de logotipos da prefeitura. Slogan: “Cidade Nova”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itararé e Tupi Paulista.

Pelo Brasil: Araguari (MG), Augusto Severo (RN), Belém e Lagoa da Canoa (AL), Capela e Itabaiana (SE), Guaramirim (SC), Moju (PA), Palmácia (CE) e Rio de Contas e Ruy Barbosa (BA).

HOJE

Dia do Avicultor e da Avicultura

Dia Nacional do Voluntariado

Dia Nacional do Bancário

Santo Agostinho

28 de agosto

Bispo e doutor da Igreja (Tagaste, hoje Argélia, 354 - Hipona, Argélia, 430). Definido como o mais profundo e importante filósofo e teólogo do seu tempo.

Divulgação: Vatican News