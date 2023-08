Apresentamos um líder. E os jogadores do Esporte. Professor Rossi, o reconhecimento... Festa da Padroeira, bem cultural.

Ademir Medici

Vamos começar com esses versos, que anotamos no sábado, 19 de agosto, no estádio da Portuguesa de Desportos, no Canindé, entoados pela torcida do EC São Bernardo:

Nada vai mudar o nosso amor.

Nada vai mudar nossa paixão.

São Bernardo, minha vida é você.

Você mora no meu coração.

Por isso sou feliz...

Por isso em canto forte:

Bernô, te amo até a morte.

UM LÍDER

Entoando o canto da torcida do EC São Bernardo, jovens como Caio Rodrigues, 23 anos, estudante de Logística na FAM.

O que me levou a liderar a torcida “Esquadrão Alvinegro” do EC São Bernardo foi renovar o quadro de torcedores e aproximar os que realmente amam o clube da nossa cidade.

A torcida foi formada em 2017, sou presidente desde 2020.

No começo foi bem difícil aproximar torcedores, por conta de problemas internos com a antiga gestão, mas chegou um momento em que estávamos rodeados apenas dos verdadeiros, e agora estamos levando o nome do nosso clube do coração para todos os cantos de São Paulo.

JOSÉ ROSSI

Caio comanda a torcida de um clube veterano do Grande ABC, o mais antigo de São Bernardo, já que o EC São Bernardo é de 1928 – 95 anos de história.

Quase 70 anos atrás, um outro idealista dirigiu o EC São Bernardo, professor José Rossi, ex-jogador de futebol, poeta e escritor, que jogou no América do Rio e na Europa.

O acervo do professor Rossi estava largado no Estádio Primeiro de Maio. Removido para o antigo VW Clube, será cuidado e exposto, segundo revelou Hilda Breda, a nova presidente da Associação dos Amigos da Memória (AME).

BOA VIAGEM

Hilda deu outra excelente notícia: o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de São Bernardo declarou a Festa da Padroeira, com a Procissão dos Carroceiros, bem cultural de natureza imaterial.

Em síntese: é o tombamento da mais antiga manifestação folclórico-religiosa do Grande ABC.

Tudo isso às vésperas de mais uma Festa da Padroeira, que começa hoje, com o translado da imagem histórica da santinha da Basílica da Boa Viagem para a Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito, de onde retornará, domingo que vem, na Procissão dos Carroceiros deste ano.

A propósito: na programação “Conversas da Memória” da próxima quarta-feira, no Centro de Memória, o tema girará em torno das Festa da Padroeira e Procissão dos Carroceiros, por sugestão do professor Luizinho Marotti.

SENDO ASSIM...

Vibra a Memória de São Bernardo. Dos campos de futebol à Igreja, do passado glorioso do EC São Bernardo à renovação pelo Esquadrão Alvinegro.

Vai São Bernardo, que a nossa fé te empurra, como diria Fiori Gigliotti.

ESPERANÇA E AMOR. Sábado, 19 de agosto de 2023. Estádio da Portuguesa de Desportos, 19h30. Os jogadores do Esporte dirigem-se à sua torcida, após a derrota por 1 a 0. Jovens todos eles, ouvem outro jovem, Caio Rodrigues. “Memória”, feliz, estava lá, registrando esses versos tão lindos: “São Bernardo, minha vida é você”

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 27 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8476

MANCHETE – Santo André obtém liminar contra o IPMF.

Estados de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Suil garantem direito de não pagar o imposto sobre cheques.

SÃO BERNARDO – Água chega a dois bairros em Riacho Grande. Três poços artesianos passavam a atender os moradores no Jardim Tupã e Boa Vista; população era servida por carro-pipa.

EMPREGO – Setor químico demitia 200 empregados da Tintas Coral (Santo André) e Unipar (Capuava).

DATA – O Dia Nacional do Corretor de Imóveis, regulamentado por lei em 1962, será comemorado hoje (27-8-1993) em jantar no Restaurante São Francisco.

EM 27 DE AGOSTO DE...

1888 - Bispo diocesano de São Paulo vem à sede da Freguesia de São Bernardo para ministrar a crisma na igreja da Boa Viagem.

1903 – Do correspondente do Estadão no Alto da Serra/Paranapiacaba: realizaram-se, em 12 de agosto (de 1903), os funerais de Malachias de Barros, atropelado por um trem. Deixa viúva e cinco filhos.

1953 – Aberta concorrência pública para obras de terraplenagem necessárias ao alargamento e retificação da estrada de Santo André a Ribeirão Pires.

Assina a ordem o engenheiro Roldão dos Santos Ferreira, diretor de Obras e Serviços Municipais de Santo André.

NOTA - Dr. Roldão hoje é nome de praça pública no espigão da Vila Gilda, junto à Avenida Pereira Barreto.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em São Paulo: Matão (1898), Americana (1924) e Itobi (1959).

Pelo Brasil: Candói (PR), Correntes (PE), Ielmo Marinho (RN), Imaruí (SC), Mauriti e Santa Quitéria (CE), Minador do Negrão e Palestina (AL), Santa Cruz de Goiás (GO) e São Vicente Ferrer (MA).

HOJE

Dia do Corretor de Imóveis

Dia Nacional do Psicólogo

Dia do Rio Paranapanema

Dia da Limpeza Urbana

Santa Mônica

27 de agosto

Mãe de Santo Agostinho. Ela nasceu em Tagaste, atual Argélia, em 331; faleceu em Ostia, Itália, em 387.

