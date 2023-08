Redação

Do Rota de Férias



22/08/2023 | 11:55



O Malai Manso, hotel na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, lançou uma promoção especial para celebrar seu aniversário de 7 anos. Além de oferecer descontos especiais e cashback, o empreendimento preparou uma programação animada com atividades para viajantes de todas as idades.

Hotel na Chapada dos Guimarães oferece descontos e cashback

Até 31 de agosto, reservas a partir de duas noites receberão 10% de desconto. Quem quiser pagar no pix ganha mais 5% de desconto adicional.

Outro benefício é o cashback exclusivo de R$ 100 por hóspede pagante. O valor poderá ser utilizado como crédito na próxima reserva, com hospedagem válida até 28 de fevereiro de 2024.

Beach tênnis e futebol, praia artificial, tirolesa, paredão de escalada, arvorismo e trilhas ecológicas são algumas das atrações disponíveis no hotel. Há também passeios de lancha pelo imenso Lago do Manso, stand up paddle, caiaque e wakeboard.

De quebra, o Malai Manso é ponto de partida para diversos passeios da Chapada dos Guimarães. Entre eles, destaca-se a região de Nobres, que oferece a prática de flutuação pelos rios cristalinos contemplando lindos peixes ou banho de cachoeira.

