Multi: tela QLED e com Android 11 é anunciada

Da Redação

Do 33Giga



22/08/2023 | 11:55



O Grupo Multi, ex-Multilaser, anunciou o lançamento de sua primeira tela de 55” com tecnologia QLED – que garante imagens mais nítidas, com contrastes bem definidos e uma verdadeira imersão.

A partir 1 de setembro, os brasileiros poderão encontrar nos principais varejistas do País e, também, no site da Multi a novidade. O modelo conta com a última versão do sistema operacional de TV – Android 11, que permite acesso a apps, como Netflix, Prime Vídeo, Disney+ e Globoplay.

O modelo TL060M também oferece resolução 4K (Ultra HD), Quadcore, Dolby Audio, Bluetooth, Chromecast Built-in, que permite espelhar o conteúdo de um dispositivo como o celular para a TV. Além de comando de voz via Google Assistente, que permite ao usuário abrir aplicativos, aumentar ou abaixar o volume, dentre outras funções.

O modelo terá borda infinita e preço sugerido a partir de R$ 2.799.