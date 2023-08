Anitta e Juliette Freire dormem juntas e ex-BBB brinca: - Você é uma fraude

22/08/2023 | 11:11



Juliette Freire e Anitta formam uma amizade de milhões que os fãs adoram acompanhar. E elas também dormem juntas, às vezes, tá?

As duas decidiram passar a madrugada desta terça-feira, dia 22, juntinhas e compartilharam alguns momentos de conversas que tiveram. A carioca mostrou a ex-BBB disparando:

- Você é uma fraude. Se as pessoas soubessem que você é um bebezão e fica feliz com qualquer besteira. Fica comemorando igual criança.

Para explicar aos fãs, a Girl From Rio disse que sempre escuta isso da amiga e é sua forma de demonstrar sua felicidade:

Ela fala que seu sou a pessoa mais entusiasmada da vida. Porque conto as coisas felizes. A vida é para a gente ser feliz. Você que é velha chata! A vida é para comemorar. A vida é entusiasmo o tempo inteiro. Você escolhe ver ela com medo e insegurança. Eu escolher ver com entusiasmo e alegria.

Fofas, né?