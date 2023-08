Príncipe Harry esconde calvície e chama a atenção da web em nova foto de perfil de empresa: Não está mais enganando ninguém

22/08/2023 | 11:11



Que os irmãos reais William e Harry estão enfrentando problemas de queda capilar você já deve saber, né? Porém, ao que tudo indicada, o caçula da família pode ter descoberto o milagre para lidar com a falta de cabeleira. Em uma nova foto de perfil institucional da empresa BetterUp, focada em transformação humana e saúde mental, da qual o ruivo é diretor, ele apareceu bem diferente.

Com um visual renovado, mais cabelo e os fios mais escuros, o marido de Meghan Markle chamou a atenção da web. A descrição de Harry, no logo texto que acompanha a foto, o descreve como humanitário, veterano militar, defensor do bem-estar e ambientalista. Mas a mudança visual realmente não passou despercebida pelos internautas.

Nas redes sociais, as pessoas não conseguiram conter seus comentários engraçadinhos e provocativos para o caçula de Princesa Diana.

Não tenho o hábito de discutir a aparência das pessoas, mas Harry começou tirando sarro de seu irmão pelo mesmo. Ele não está mais enganando ninguém, e a negação do óbvio não está fazendo nenhum favor a ele, comentou um.

Seu irmão aceitou sua queda de cabelo com dignidade, apesar das piadas do irmão às custas dele. Harry agora parece um tolo, novamente, por se recusar a aceitar que não tem mais 25 anos e precisa de um corte de cabelo diferente que funcione com sua queda de cabelo.

Vale lembrar que, em seu livro O Que Sobra, Harry fez piadinhas com a queda de cabelo de seu irmão mais velho, William.

Ele está em negação sobre sua aparência e todo o resto sobre ele mesmo.

É hilário quando as pessoas fazem isso. Olhos maiores e mais azuis, a pele perfeita, o cabelo preenchido. E então você tem um Tesco sem filtros.