Carol Nakamura afirma que Faustão sempre se importou com seus funcionários: Devo minha vida a esse cara

22/08/2023 | 11:10



Fausto Silva anunciou no último domingo, dia 20, que precisará de um transplante no coração. Ele está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 5 de agosto devido a uma insuficiência cardíaca.

Carol Nakamura, que foi bailarina do Domingão quando comandado por Faustão, decidiu prestar uma homenagem ao apresentador.

Nem sei por onde começar, sempre que penso no Faustão meu coração se enche de gratidão, meus olhos ficam cheios de lágrimas não dá nem para explicar. Devo minha vida a esse cara, tanto profissionalmente quanto no pessoal. Minha carreira nunca teria acontecido se ele não acreditasse em mim, na verdade ele acreditou mais em mim do que eu mesma, e com muita generosidade que é uma das maiores qualidades dele, me ensinou tudo o que sei, me fez brilhar e isso mudou toda minha vida. Em 2009 eu fiquei muito doente, fiz seis cirurgias e fiquei quase um ano internada entre idas e vindas do hospital. Eu fui tão cuidada por essa família que me acolheu com muito amor, carinho e respeito. Ele realmente se importa com os seus funcionários, me indicou o melhor médico e meu caso foi resolvido em uma semana. Agora eu nem sei como ser tão incrível e brilhante como ele, me sinto muito triste por conta da situação delicada. Por isso estou aqui com todo o meu amor, respeito e carinho para pedir orações para que ele fique saudável o mais rápido possível. Você merece toda saúde, felicidade, amor e respeito do mundo. Te considero como um pai, nada do que eu escreva aqui vai expressar o que sinto e o quanto eu sou agradecida por sua vida e da sua família. Conte sempre comigo. O Brasil te ama, te admira e quer te ver bem o mais rápido possível. Obrigada por tanto!.