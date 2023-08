MC Daniel dá bronca em Mel Maia após comentário sexual da atriz: Eu tenho família

22/08/2023 | 11:10



MC Daniel chamou a atenção da namorada, Mel Maia, após ela fazer uma piada sobre a vida sexual do casal. Assim, por meio dos Stories, o funkeiro chegou a dar uma bronca na atriz após os dois explicarem o motivo de estarem afastados das redes sociais nos últimos dias.

- Para quem não está entendendo o que está acontecendo e estranhando que estou sexta, sábado e domingo sem postar nada de shows, eu estou de férias e ela também. Voltamos aos trabalhos na sexta, fechou?, comentou ele no vídeo.

Em seguida, o cantor revelou aos fãs quais seriam os planos do casal:

- Por enquanto temos descanso, comidinha e filminho.

Enquanto MC Daniel falava, Mel Maia apontou para a sua própria cabeça e disparou:

- Comidinha.

Nesse sentido, o famoso não gostou do comentário da atriz e ela tentou reverter a situação.

- Brincadeira, zoeira, amor.

Em tom de brincadeira, o namorado fez uma cara de bravo e rebateu o comentário da global:

- Eu tenho família, Melissa!

Vale dizer, por fim, que a mãe de Mel Maia estava ao lado do casal enquanto os dois faziam as filmagens para as redes sociais.