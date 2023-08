Hora da História: Alexa lança histórias tradicionais do folclore brasileiro

Da Redação

Do 33Giga



22/08/2023 | 10:55



Hoje (22 de agosto) é comemorado o Dia do Folclore, data que reforça a cultura brasileira. Com isso, a Alexa, em sua skill Hora da História, passou a trazer diversas historinhas originais, baseadas no Folclore nacional, dando ainda mais opções de entretenimento aos usuários.

São três novas histórias folclóricas, recheadas de mistérios e dilemas dos personagens: Curupira, Mula sem Cabeça e Iara. Para conhecer todas elas, basta pedir Alexa, abrir Hora da História, escolher por histórias clássicas e curtir cada uma com as crianças.

As histórias estarão disponíveis em áudio para todos os dispositivos da linha Echo ou com Alexa integrada, enquanto os modelos da família Echo Show (Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10 e Echo Show 15) exibem em tela animações originais criativas e divertidas para entreter a todos.