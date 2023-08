Restaurante 'bruxo' abre as portas em São Bernardo

da Redação



22/08/2023 | 10:38





O Beco Hexagonal, restaurante inspirado no mundo bruxo, chegou ao Grande ABC. O espaço funciona no Golden Square Shopping, em São Bernardo. Ao passar pelo portal formado por tijolos avermelhados e receber uma varinha (que é usada para fazer encantamentos em pontos estratégicos da casa e funciona também como comanda), os visitantes são transportados para uma vila bruxa, local onde magos e feiticeiras podem encontrar livros e ingredientes indispensáveis no mundo da magia.

Para além da vila, uma floresta permite que os clientes explorem a natureza como fonte de energia, conexão e mágica. As criaturas e elementos foram criados pelo idealizador do empreendimento, Rodrigo de Oliveira e Silva, e tem inspiração na história da bruxaria ao redor do mundo.

Ainda no primeiro andar, jovens bruxos e bruxas terão acesso a incrível sala de aula repleta de rochas e uma ossada de dragão, tendo a sensação de estarem estudando em uma caverna. Já no segundo piso eles poderão embarcar no ''''Expresso Beco Hexagonal'''' para uma viagem surpreendente.

Alguns elementos da primeira casa, que funciona em Moema, na Capital, como os quadros mágicos que se movem ao longo da escada que dá acesso ao piso superior e o uso dos feitiços para ativar as experiências, ganharam versões exclusivas para a unidade de São Bernardo. A ideia é despertar a sensação de familiaridade tanto pra quem já foi ao Beco, quanto para quem espera por essa inauguração e anseia por fazer parte desses rituais.

O público vai se encantar ainda com a cenografia que permite interagir, através do celular, com pinturas de animais mágicos que fazem parte da ambientação.

CARDÁPIO

Para atender o horário de funcionamento ampliado - em São Paulo o expediente começa às 18h e no Grande ABC será às 12h -, o cardápio foi reformulado e contará tanto com os já conhecidos e cobiçados hambúrgueres e saladas, como também com cortes especiais de carnes, massas, risotos, além das ''''poções'''' mágicas.

Na casa, com capacidade para 162 clientes, a permanência máxima é de 1h30. Ao longo da visita o acesso é livre a todos os ambientes e pontos instagrameáveis, exceto durante a execução das performances. Para evitar tumultos e proporcionar a melhor experiência, nesse momento os bruxos residentes lançarão um feitiço de proteção e apenas aqueles com reserva no determinado salão poderão participar das experiências.

O Beco Hexagonal funciona mediante agendamento, feitos pelo link disponível no perfil do Instagram . Também haverá espaço de espera para atender os frequentadores do shopping, inclusive para aqueles acompanhados pelos pets (o acesso dos animais estará limitado ao comodato na área exterior do restaurante).