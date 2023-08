Santo André promove 2ª Semana da Pessoa em Situação de Rua

Da Redação



22/08/2023 | 10:20



A Secretaria de Assistência Social de Santo André iniciou nesta segunda-feira (21) a 2ª Semana da Luta da População em Situação de Rua. Serão realizadas diversas ações como apresentações musicais, assessoramento jurídico, refeições especiais, entre outras atividades, visando o empoderamento e o fortalecimento da autoestima.

As ações serão feitas no Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), localizado na Avenida Queirós dos Santos, 736, no Centro. A abertura contou com um sarau musical e uma roda de capoeira. Durante a tarde, além do lanche especial, foram promovidas atividades simultâneas, jogos lúdicos e rodas de conversa.

O evento é realizado em alusão ao Dia Nacional da População em Situação de Rua, em 19 de agosto. A data foi escolhida por conta do Massacre da Sé, quando sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram gravemente feridas na Praça da Sé, em 2004, na Capital.

Nesta terça-feira (22), o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realizará ação de sustentabilidade, geração de renda e brechó sustentável, no Centro POP, das 9h às 11h. Das 14h às 16h haverá a tarde da beleza, que será realizada pelo Iesp Cursos Profissionalizantes.

Na quarta-feira (23), das 9h às 16h, a Unidade Básica de Saúde Centro e do Consultório na Rua, promovem uma ação com os usuários, onde terão palestras e testes rápidos de HIV, Sífilis e Tuberculose.

A programação completa está disponível no site da prefeitura (web.santoandre.sp.gov.br)