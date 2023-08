Em visita ao Grande ABC, bisneto de Nelson Mandela ministra palestra

Beatriz Mirelle



22/08/2023 | 10:09



O ativista Siyabulela Mandela, bisneto de Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz e ex-presidente da África do Sul , palestrou ontem no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC sobre o potencial dos jovens de impulsionar mudanças profundas na sociedade. Diretor da ONG (Organização Não Governamental) Journalists For Human Rights, que atua na defesa dos direitos humanos, ele citou as similaridades entre as vivências no Brasil e África do Sul, desafios causados pelo racismo e a importância de traçar metas na luta contra a desigualdade social.

“É importante reconhecer que na nossa história, a mudança social veio como resultado das movimentações dos jovens que lutaram por transformações em suas comunidades. Se olharmos o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, tivemos nomes como John Lewis e Martin Luther King. Na África do Sul, Nelson Mandela participou da luta pela libertação do povo. Depois, Steve Biko liderou enquanto Mandela esteve preso. Na Etiópia, Haile Selassie também era jovem quando liderou grandes revoluções. Isso dá um claro indicativo das transformações que vieram quando jovens se mobilizaram e disseram ‘chega’. Agora, nós devemos nos perguntar qual a missão da nossa geração, quais são os nossos objetivos. Mudança só vem com mobilização”, disse Siyabulela Mandela.

Em entrevista exclusiva ao Diário, o ativista afirmou que ficou surpreso com as movimentações sociais causadas pelos jovens brasileiros e como as realidades que existem no território nacional são parecidas com a África do Sul. “Eu estaria mentindo se dissesse que há um reconhecimento internacionalmente a respeito do que os jovens brasileiros estão fazendo aqui. Eu não sabia que o Brasil era um País bem ativista. Aprendi muito com comunidades negras brasileiras. Temos um acesso limitado sobre o que é feito aqui.

Para ele, é fundamental discutir como estreitar laços da juventude brasileira com as de outras nações para que o avanço social à procura de igualdade econômica seja mais rápido. “As condições das favelas no Brasil e das chamadas ‘townships’ na África do Sul são as mesmas. A violência, a polarização entre comunidades brancas e negras, o racismo sistêmico e a falta de acesso à educação, saneamento básico, entre outros direitos básicos são muito parecidos. A economia brasileira é muito mais forte que na África do Sul, mas os problemas e as condições que a população vive são iguais. Temos que construir pontes mais firmes para combater isso”, disse ao Diário.

Ainda de acordo com Siyabulela Mandela, a luta contra uma educação eurocêntrica é fundamental para combater os sistemas de opressão. “ Na África do Sul, temos um movimento de descolonização da educação para que seja possível exaltar a inteligência do povo negro. Não me surpreende que muitos negros brasileiros não se identifiquem com os negros pela forma como o sistema educacional constrói a identidade preta.”

A mesa de debate contou com a presença do presidente do sindicato, Moisés Selerges, o presidente da CNM (Confederação Nacional dos Metalúrgicos) da CUT, Loricardo de Oliveira, a secretária da Juventude da CNM/CUT, Amanda Arcanjo Campos, o coordenador do Coletivo da Juventude Metalúrgicos do ABC, Américo José Galvanho Júnior, e a secretária de Igualdade Racial da CNM/CUT, Christiane Aparecida dos Santos.

“A juventude no nosso País já mudou muitas coisas. Os maiores exemplos são as grandes greves na década de 1980 no Grande ABC e a luta pelas Diretas Já! A presença de Mandela enriqueceu a conversa por causa do trabalho que ele realiza em prol dos jovens. Esse público tem enorme valor por ter coragem e vontade de transformar”, destaca Selerges.