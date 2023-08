Onde ficar em Praga – 10 sugestões de hotéis na capital tcheca

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



22/08/2023 | 09:55



Quem planeja uma viagem à República Tcheca precisa saber onde ficar em Praga e o que fazer na capital. Com belíssimos cenários medievais, a cidade funciona como porta de entrada para viajantes que pretendem explorar os encantos do Leste Europeu.

Independentemente da região escolhida para se hospedar, é possível encontrar boas opções de hotéis. A dica para economizar com transporte é escolher uma acomodação próxima aos principais pontos turísticos de interesse.

Onde ficar em Praga

A Cidade Velha é a área mais conhecida e importante de Praga. Ela funciona como coração da cidade e oferece fácil acesso a várias atrações locais.

Do outro lado da ponte, Malá Strana também é lar de ótimas acomodações. É ali que os viajantes encontram cartões-postais como o Castelo de Praga.

Nové Mesto é o local mais indicado para quem gosta de agitação, cheio de lojas, cafés, restaurantes e opções para curtir a noite. Já para os fãs de tranquilidade, a recomendação é ficar em Vinohrady, que conquista os visitantes com ruas arborizadas e arquitetura art déco.

O Rota de Férias selecionou 10 bons hotéis em Praga:

Reprodução Hotel Savoy Prague

O Hotel Savoy agrada os viajantes que procuram luxo e glamour. Com decorações bem tradicionais, o empreendimento tem ótimo serviço e fica pertinho do Castelo de Praga.

Veja preços e avaliações

Reprodução Hotel CUBE Prague

O café da manhã continental, mas muito completo, é um dos pontos fortes do Hotel CUBE Praga. Além disso, a propriedade oferece fácil acesso a atrações como Ponte Carlos e Relógio Astronômico.

Veja preços e avaliações

Reprodução Hotel U trí bubnu

Caso o objetivo seja curtir Praga com conforto, mas sem gastar muito, vale a pena considerar o Hotel U trí bubnu. Situado na Cidade Velha, o local costuma ter tarifas bem atrativas.

Veja preços e avaliações

Reprodução Pytloun Boutique Hotel Prague

As acomodações e os ambientes comuns com decorações modernas encantam quem passa pelo Pytloun Boutique Hotel Prague. Além de oferecer belas vistas da cidade, o restaurante do complexo serve deliciosas receitas em formato de tapas e pratos típicos da República Tcheca.

Veja preços e avaliações

Reprodução Hotel Essence

O Hotel Essence é uma opção bacana de hotel intermediário em Praga. Sem muitos luxos, a propriedade oferece conforto na medida certa para aproveitar a viagem.

Veja preços e avaliações

Reprodução Four Seasons Hotel Prague

O restaurante Cotto Crudo, especializado em gastronomia italiana, é um dos grandes destaques do Four Seasons Hotel Prague, que também tem bar, adega e loja de queijos. O hotel conta ainda com um spa, onde é possível tomar os tradicionais banhos termais.

Veja preços e avaliações

Reprodução 987 Design Prague Hotel

Pertinho da principal estação ferroviária de Praga, o 987 Design Prague Hotel tem ambientes decorados cuidadosamente por designers famosos. Quem se hospeda por lá pode curtir atrações como bar e lounge.

Veja preços e avaliações

Reprodução Myo Hotel Wenceslas

O Museu Nacional de Praga fica a apenas 300 metros de distância do Myo Hotel Wenceslas. Com ambientes decorados em tons de roxo, o empreendimento costuma agradar, principalmente, casais.

Veja preços e avaliações

Reprodução Astoria Hotel

A uma curta caminhada da Torre da Pólvora, o Astoria Hotel fica instalado em um charmoso prédio construído na década de 1920. A cordialidade dos funcionários é um dos fatores mais elogiados pelos visitantes.

Veja preços e avaliações

Reprodução The Julius

A especialidade do The Julius é oferecer luxo e sofisticação no coração de Praga. O complexo conta com um bistrô que serve desde cafés até pratos tradicionais da culinária italiana.

Veja preços e avaliações