Divulgada a lista do Bolsa atleta do governo federal

Cleber Ferrette



22/08/2023 | 08:58



O Governo Federal publicou ontem no DOU (Diário Oficial da União) a Portaria nº 53 de 16 de agosto de 2023, com a lista de esportistas contemplados com o Programa Bolsa Atleta. No total, são 7215 nomes que vão receber auxílio mensal para manutenção pessoal e esportiva por um período de 12 meses.

Dos R$ 120.533.000,00 foram empenhados R$ 78.701.750,00 para fazer o pagamento dos atletas. O valor dos benefícios será de R$ 370 para atletas de base e estudantil, R$ 925 para atleta nacional, R$ 1850 para atleta internacional, R$ 3100 para atleta olímpico e paralímpico, e entre R$ 5 e R$ 15 mil para atleta pódio.

O programa garante condições mínimas para que os atletas se dediquem ao treinamento e a competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. Desde 2012, com a Lei 12.395/11, também é permitido que o candidato tenha outros patrocínios,

Mais informações e a lista completa de beneficiários do programa podem ser conferidas no site https://in.gov.br.