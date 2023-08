São Bernardo vence e joga pelo embate sábado

Cleber Ferrette



22/08/2023 | 08:50



Foi no sufoco, mas o São Bernardo FC conseguiu vencer o Ypiranga ontem à noite no Estádio Primeiro de Maio por 1 a 0 e agora só depende de um empate para avançar à segunda fase do campeonato Brasileiro da Série C. Quando tudo já se encaminhava para o empate, uma penalidade cometida sobre o atacante João Carlos no apagar das luzes mudou a história da partida. O próprio João Carlos bateu e deu a vitória para o time da região aos 55 minutos do segundo tempo.

O Tigre foi muito superior durante todo o jogo. Não sofreu sustos na defesa, dominou o meio campo com tranquilidade e criou bastante ofensivamente. Faltava ser mais eficiente. Foram 10 chutes no gol adversário e apenas um contra. Matheus Oliveira, Alex Reinaldo, João Carlos, Romisson, Bruno Michel, Hugo Sanchez, tiveram oportunidades e chegaram bem perto de balançar as redes, mas o goleiro Edson estava em uma noite inspirada e fez defesas muito importantes. Aliás, o arqueiro foi o melhor jogador do Ypiranga em campo.

Já com nove minutos de acréscimo, em uma saída rápida do São Bernardo, Bruno Michel lançou Lucas Tocantins que tirou do goleiro e foi derrubado. O árbitro assinalou pênalti e João Carlos não desperdiçou.

Com a vitória, o Tigre chegou aos 28 pontos e joga por um empate contra o Náutico, sábado (29), no Estádio dos Aflitos, para avançar. Em caso de derrota, o próprio Náutico fica com vaga.