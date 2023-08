Vitória da mobilidade

Da Redação



22/08/2023 | 08:34



A validação pelo STF (Supremo Tribunal Federal) da alternativa administrativa encontrada pelo Estado para implantar o BRT-ABC, corredor de ônibus de alta velocidade entre o Grande ABC e a Capital, deve dar impulso às obras deste aguardado projeto de mobilidade urbana para a região. A derrubada da tese de inconstitucionalidade movida pelo Solidariedade, pela maioria dos ministros da mais alta Corte do Brasil, retira os últimos obstáculos jurídicos ao empreendimento. Conquistada este passo significativo, que certamente abre novos caminhos para futuros empreendimentos, o governo paulista pode voltar agora a atenção a outro plano bastante almejado pelas sete cidades: a Linha 20-Rosa do Metrô.

Com as obras do BRT-ABC já em estado avançado, para cumprir o compromisso assumido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de entregar o serviço para a população em 2024, o julgamento em aberto na Suprema Corte era permanente fonte de preocupação da administração paulista. Espera-se que, com o aval obtido em Brasília, o cronograma seja efetivamente cumprido. Pois será um alívio aos moradores da região que precisam de transporte público para ir à Capital – especialmente aos são-bernardenses, que não possuem acesso direto à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

A vitória no STF já era aguardada pela opinião pública, posto que o acordo entre Estado e a Next Mobilidade, que, em contrapartida à implantação do BRT-ABC, teve o contrato de operação do Corredor ABD estendido em 25 anos e conquistou a operação da Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), foi baseado no que garantia lei federal. O questionamento do partido político, todavia, criou tensão.

A pacificação da questão no Supremo Tribunal Federal tende a trazer mais tranquilidade, tanto à administração paulista quanto à concessionária Next, para a conclusão das obras do sistema de transporte rápido por ônibus e abre espaço para que a sociedade amplie a cobrança para a vinda do Metrô ao Grande ABC, o principal sonho dos quase três milhões de moradores da região quando se fala em mobilidade urbana. Quando os dois empreendimentos estiverem transportando passageiros, será o momento da tão esperada celebração da vitória.