Após 12 horas de julgamento, estão definidas últimas penas do caso da família Gonçalves

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



21/08/2023 | 23:40



Após Anaflavia Meneses Gonçalves, Carina Ramos de Abreu e Guilherme Ramos, terem sentenciadas punições – que chegam a 192 anos somadas – em junho, chegou a vez dos irmãos Juliano Oliveira e Jonathan Fagundes enfrentarem o júri popular no Fórum de Santo André. A audiência, que começou por volta das 10h40 desta segunda-feira, terminou já próxima ao início da madrugada, com penas somadas da dupla chegando a 121 anos.

Juliano foi condenado a 65 anos, cinco meses e 10 dias, além de pagar 37 dias-multa, já Jonathan teve pena estipulada em 56 anos, dois meses e 20 dias de reclusão e a pagar 35 dias-multa. Ambas as penas devem ser cumpridas em regime inicial fechado. Ao contrário dos outros réus julgados anteriormente, a dupla confessou a participação no homicídio de duas das três vítimas da família Gonçalves.

O júri acontece após três anos do crime e seis julgamentos adiados para a dupla. O assassinato de Flaviana de Meneses Gonçalves, na época com 40 anos, o marido Romyuki Veras, 43, e o filho deles, Juan Victor Gonçalves, 15, cometido em janeiro de 2020, teve grande repercussão, uma vez que a filha do casal, Anaflavia, estava envolvida. Além dela, sua então companheira Carina também é acusada pelo crime, assim como os irmãos Juliano e Jonathan, primos de Carina, e o jovem Guilherme.

O processo foi desmembrado em relação aos dois acusados, os irmãos Juliano Oliveira e Jonathan Fagundes, porque eles destituíram a advogada que os defendia desde 2020, Alessandra Jirardi, instantes antes do início da sessão, em 12 de junho, por esse motivo a audiência de ambos foi postergada para ontem. Neste júri, a dupla foi defendida pelo mesmo advogado de Carina, Fábio Gomes da Costa.

Juliano foi o primeiro a ser interrogado, com as pernas tremendo, sentado de frente ao juiz Lucas Tambor Bueno, ele atribuiu a Anaflavia as ordens para matar os membros da família Gonçalves, mas afirma que a morte não foi premeditada, e que o grupo foi a residência da mãe e pai de Anaflavia para praticar um roubo. O réu assumiu participação nas mortes de Romyuki Veras e Flaviana de Meneses Gonçalves, mas negou que tenha matado Juan Victor Gonçalves, de 15 anos.

As confissões foram as mesmas feitas por Jonathan. Mais calmo, o réu também afirma que o grupo foi ao local para realizar um roubo, mas um dos envolvidos no crime teria dito o nome de Anaflavia, o que, segundo ele, não deveria ter acontecido. No depoimento, o réu contrariou o registrado na denúncia do MP (Ministério Público), dizendo que os pais de Anaflavia morreram por enforcamento. No documento do MP, os laudos necroscópicos atestaram que as vítimas morreram por traumatismo craniano provocado por golpes.

Segundo a mesma denúncia apresentada, o crime teria sido motivado por dinheiro. Os cinco acusados responderam por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa. O crime aconteceu em 27 de janeiro de 2020, em um condomínio residencial em Santo André, o carro com os corpos carbonizados foi encontrado em São Bernardo, na Estrada do Montanhão.

Em junho, Anaflavia foi sentenciada há 61 anos, cinco meses e 23 dias de prisão – foi absolvida do homicídio de seu irmão, Juan, uma das vítimas –, Guilherme teve pena de 56 anos, dois meses e 20 dias. Carina recebeu a maior punição, com 74 anos, sete meses e 10 dias. Todas as penas devem ser cumpridas em regime inicial fechado.