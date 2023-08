Feira de bike leva 50 mil pessoas ao Memorial da América Latina

Nilton Valentim



21/08/2023 | 20:57



Foram 50.250 visitantes ao longo de quatro dias, de 17 a 20, no Shimano Fest, evento realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, um crescimento de 5% em relação a 2022, quando reuniu 48 mil pessoas. Com 130 expositores e 230 marcas de bicicletas nacionais e internacionais, o maior festival latino-americano da bicicleta, movimentou R$ 59 milhões, aumento de 30% se comparado aos R$ 45 milhões do evento anterior.

O Shimano Fest ampliou sua estrutura em 2023, contando com uma área de mais de 4.000 m² no Memorial da América Latina, crescimento de 19% em relação ao ano passado. Somente o número de profissionais credenciados foi de 7.950, 10% a mais do que em 2022.

A 13ª edição do maior festival da bicicleta da América Latina manteve a tradição de ser um evento plural, no qual tanto profissionais do setor como amantes da bike de todas as idades puderam conhecer de perto novidades e lançamentos das principais marcas nacionais e importadas, participar de ativações, testar bikes, acompanhar palestras, shows e competições. “Confirmamos a expectativa de receber 50 mil pessoas nos quatro dias e isso, claro, nos permite desfrutar a sensação de dever cumprido. Porém, mais que isso, foi muito bom receber feedbacks tão positivos tanto dos nossos parceiros como dos visitantes. Já começamos o planejamento para 2024”, completou Susana Martin, gerente de marketing da Shimano Latin America.

Durante quatro dias, o Shimano Fest ofereceu diversas atividades relacionadas ao universo do pedal, todas grátis. O test-ride permitiu a 4.000 visitantes experimentar diferentes tipos de bikes, enquanto a Arena Kids foi local destinado a oferecer experiências divertidas sobre duas rodas para a criançada. O 4º passeio ciclístico, realizado domingo (20) reuniu 5.068 pessoas em um percurso de 10km pelas ruas e avenidas de São Paulo até o Memorial da América Latina, onde os participantes puderam estacionar as bikes com segurança no bicicletário gratuito e aproveitar as atrações do festival.