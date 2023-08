Próximas atrações: Um parquinho na Praça Lauro Gomes. Ismael, o farmacêutico. Os times do Borjão... Os escritores de Maróstica. A procissão dos Carroceiros.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/08/2023 | 07:45



Entre as atrações, os jovens desta foto. “Memória” os conheceu no segundo tempo do jogo entre a Portuguesa de Desportes e o Esporte Clube São Bernardo, sábado passado.

Tiramos fotos, sofremos com a derrota por 1 a 0, ouvimos a liderança do grupo conversando, firme e energicamente, com os jogadores em pleno estádio do Canindé ao final da partida, mas reconhecendo os esforços de cada um.

Durante a partida, nos emocionamos com o grito de guerra da torcida organizada, que em determinado trecho faz uma declaração de amor à cidade:

- São Bernardo, minha vida é você...

Aqueles meninos e meninas da Grande Alvarenga orgulhando-se da cidade que aniversaria no dia seguinte.

Voltamos com a torcida para São Bernardo, caminhando até a Avenida Cruzeiro do Sul e esperando ao som do batuque a chegada do ônibus. Claro, no caminho, uma parada estratégica no Shopping D, para tomar água – dos bebedouros - e fazer xixi.

Detalhe: a torcida alvinegra do EC São Bernardonão conta com patrocínio algum. Vai de lotação aos estádios, às custas destes jovens e fieis torcedores. Tudo por amor.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

AMOR E PAIXÃO. Sábado, 19 de agosto de 2023, véspera do aniversário de São Bernardo. Estádio do Canindé. Torcedores da Grande Alvarenga presentes. Elas: Ana, Marcela, Maria Fernanda e Thais; eles: Artur, Caio, Eric, Gabriel, Kevin, Lucas, Jaziel, João Pedro e Renan

O Centenário de Dona Ariete.

Uma história em Santo André desde 1938

Maria Ariete de Oliveira, a dona Dedê, moradora de Santo André, está completando 100 anos. Ela nasceu em Pedreira (SP) em 21 de agosto de 1923 e chegou à cidade em 1937 com os pais e irmãos. Nomes dos pais: Virgílio Cranchi e Emília Tieppo. Uma família de 12 irmãos.

Dona Ariete casa-se em Santo André com Waldemar Fernandes de Oliveira. Tiveram cinco filhos: Osnir, Ocilmar, Onara, Ocinara e Onei. São dez netos e nove bisnetos.

Crédito das fotos 2 e 3 – Divulgação: Alcinio Cranchi

FAMÍLIA. Dona Maria Ariete em 2019. E em 1º de janeiro de 1942 com os pais Emília e Virgílio e irmãos

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 22 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8472

MANCHETE – Itamar lança novo Fusca de US$ 6,9 mil.

MAUÁ – A cidade tem o primeiro ombudsman verde da região. Milton José Venâncio passava a receber reclamações contra a agressão ao meio ambiente.

ESPORTE – Marcos Alexandre Bispo vence a I Conrrida de Garçons de São Bernardo, num percurso de 3.250 metros no bairro Assunção.

HOJE

Dia Mundial do Folclore

Dia do Supervisor Escolar

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo: Araraquara, Arco-Íris, Brodowski, Inúbia Paulista e Taquaral.

Pelo Brasil: Aveiro (PA), Cajazeiras (PB), Canapi e Inhapi (AL), Caracol e Cocal (PI), Colatina e Linhares (ES), Itororó (BA) e Sítio D’Abadia (GO).

São Filipe Benício

22 de agosto

Italiano (1233-1285). Professor e diretor geral dos Sevitas.

Divulgação: Arquidiocese de São Paulo