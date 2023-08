Ministra da Saúde visita a UFABC

Da Redação



21/08/2023 | 20:31



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitou a UFABC (Universidade Federal do ABC) para tratar de parcerias entre a instituição de ensino, a pasta federal e o Sistema Único de Saúde (SUS).

A titular da pasta foi recebida no campus da UFABC em Santo André pelo reitor Dácio Matheus. O secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC ABC, Mário Reali, representou o colegiado de prefeitos no encontro, acompanhado do presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, Aroaldo da Silva.

Em sua fala, Nísia apontou a importância de desenvolver trabalho conjunto entre os ministérios da Saúde e da Educação para superar as principais demandas da área. “Um dos desafios maiores que temos é a força de trabalho em saúde no mundo. Hoje há uma carência de profissionais do setor em vários países, inclusive nos desenvolvidos”, explicou a ministra.

O secretário-executivo do Consórcio destacou a importância do desenvolvimento de políticas públicas junto à UFABC e citou o financiamento da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, entre os principais desafios do segmento na região.

“O Grande ABC é uma região com quase três milhões de habitantes, com uma estrutura de saúde de média e alta complexidade dentro da Região Metropolitana de São Paulo. A universidade interage conosco em uma série de políticas públicas, inclusive na área da saúde”, afirmou Reali.