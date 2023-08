Rodoanel Mário Covas passa a aceitar pagamento de pedágio por aproximação

Da Redação



21/08/2023 | 20:09



Desde ontem, as praças de pedágio dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), que cortam cidades da região, passaram a aceitar pagamento com cartão de débito por aproximação. Com a adesão desses segmentos do anel viário a essa modalidade de cobrança, todo o Rodoanel está equipado para esse modelo de pagamento, já que o sistema já era aceito nas 13 praças do Trecho Oeste.



No total, já são 129 praças de pedágio do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado, fiscalizado e gerenciado pela Artesp ( Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que aceitam o pagamento por aproximação. Delas, 81 aceitam cartão de crédito e débito e 48 somente débito.



As onze praças de pedágio dos trechos Sul e Leste do Rodoanel, segmento rodoviário operado pela SPMar, foram equipadas para receber este tipo de pagamento com cartões que tenham a tecnologia NFC (Near Field Communication), que não exige a digitação de senha. É necessário conferir se o cartão utiliza essa plataforma.



“A inclusão vem beneficiar os mais de 150 mil usuários que utilizam o Rodoanel como uma opção mais segura de interligação entre o litoral e o interior”, analisa Marcelo Afonseca, diretor executivo da concessionária.



Atualmente, a forma de pagamento já é aceita em mais de 73% das praças de pedágio das rodovias concedidas do Estado de São Paulo. Das 20 concessionárias sob sua gestão, 16 já implantaram essa modalidade de cobrança. “Com o pagamento com cartão por aproximação, o motorista ganha mais conforto e segurança, com paradas mais ágeis nas praças de pedágio e maior fluidez do trânsito”, explica Milton Persoli, diretor geral da Artesp.



O uso desta tecnologia começou em 2020, com investimentos das concessionárias Ecovias e Ecopistas, as primeiras a implantar a ferramenta nas praças de pedágio das rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes)Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.