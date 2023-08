Alckmin participa do lançamento do Fórum Mauá 2033

Wilson Moço



21/08/2023



O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), participa hoje, a partir das 9h30, na condição de presidente em exercício, de evento que marca o lançamento do Fórum Mauá 2023/2033 - Uma Década de Transformação, que será realizado no Teatro Municipal da cidade. O ciclo de debates proposto pela gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT) tem como objetivo buscar iniciativas de desenvolvimento para a cidade, de acordo com a perspectiva da política nacional, nos eixos econômico, social, ambiental e de governança.



A expectativa da administração é reunir aproximadamente 500 pessoas de todos os setores produtivos – indústria, comércio, serviços, sociedade civil, entidades e universidades – na abertura do clico de debates. O prefeito avalia que ter o vice-presidente dará outro peso e maior credibilidade ao projeto, que mira planejar a Mauá do futuro.



“A presença do governo federal, na figura do presidente em exercício Geraldo Alckmin, é muito importante para Mauá. É fundamental porque será uma pessoa de extrema credibilidade para o lançamento que vamos fazer, do Fórum Mauá 2033, no qual pretendemos colocar em prática a década da transformação da cidade. É começar com tudo esse projeto, com o Geraldo na nossa cidade. Vamos ter toda a sociedade civil organizada de Mauá na atividade, como Sesi, o setor de serviços, as indústrias, a Petrobras”, comentou o prefeito.

NADA PARECIDO

Marcelo Oliveira aponta que no município, até agora, não tinha ocorrido proposta como o Fórum Mauá para planejar ações para uma década, daí avalia como de suma importância a iniciativa da gestão. “É um marco para Mauá. As expectativas são as melhores possíveis. A cidade nunca teve um planejamento, um pensamento de futuro tão organizado como vamos implementar. É grande oportunidade de ouvir a sociedade civil, vários setores e, juntos, construir um projeto sólido para Mauá avançar ainda mais”, avalia o petista.



Alckmin participa do evento que discute o futuro do município pouco tempo depois de o partido do ministro ingressar oficialmente no governo de Marcelo Oliveira, que disputará a reeleição ano que vem. A aproximação praticamente garante a sigla no arco de alianças do petista em 2024. No início do mês, o chefe do Executivo anunciou a ex-deputada estadual Patricia Gama como secretária de Cultura.



O acerto foi abonado pela deputada federal Tabata Amaral (PSB) e pelo deputado estadual Caio França (PSB).