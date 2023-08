Encontro de rainhas! Ivete Sangalo está confirmada para o Carna Xuxa de 2024

21/08/2023 | 19:10



Se você está acompanhando todo o hype que está acontecendo por conta da divulgação do documentário de Xuxa Meneghel, deve saber que com isso novas revelações vão ser feitas e novidades nas redes sociais vão surgir.

Mas o que está sendo comentado agora é que está previsto para acontecer em meados de 22 de fevereiro de 2024, uma viagem de navio partindo do porto de Santos, em São Paulo, para curtir cerca de 72 horas de muita festa ao lado da rainha dos baixinhos.

É isso mesmo, o Carna Xuxa estreou em 2023 e fez muito sucesso, e aproveitando a onda, a cantora decidiu promover novamente a viagem. O navio tem capacidade para mais de quatro mil e 330 pessoas e o primeiro show está confirmado e é uma outra rainha: Ivete Sangalo.

Os fãs já podem adquirir as cabines e podem esperar ansiosamente pelas festas temáticas, personagens do mundo de Xuxa Meneghel e muito outros convidados que vão estar a bordo do navio.