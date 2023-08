Espanha: rei inicia conversa com líderes dos partidos para tentar formar governo

21/08/2023 | 18:09



O rei Felipe VI, da Espanha, iniciou as discussões com líderes dos partidos políticos do país para decidir qual tem as melhores chances para formar um governo, depois da eleição inconclusiva do mês passado. Amanhã, o rei deve receber o primeiro-ministro interino Pedro Sánchez, cujo Partido Socialista dos Trabalhadores da Espanha terminou em segundo lugar na eleição, e Alberto Núñez Feijóo, cujo Partido Popular de centro-direita obteve a maioria dos votos.

Para um dos candidatos assumir o governo, precisa da maioria de 176 votos no Parlamento de 350 assentos da Espanha. A maioria dos legisladores do novo parlamento votou na quinta-feira para eleger um candidato socialista como presidente do Congresso dos Deputados, dando vida às aspirações de Sánchez. Mas o partido do primeiro-ministro teve que receber apoio do partido catalão separatista Junts para reunir 171 cadeiras nas eleições.

Se o Junts apoiar Sánchez nesta nova etapa, o presidente do partido, Carles Puigdemont, que mora em Bruxelas e enfrenta acusações criminais na Espanha, estaria em posição de determinar o rumo da política espanhola nos próximos quatro anos.

Depois que o rei seleciona um líder, o presidente da Câmara marca uma data para a votação parlamentar. Se o candidato não conseguir o apoio dos legisladores, uma contagem regressiva de dois meses começa para uma nova eleição. Durante esse tempo, outro líder partidário poderia tentar reunir os votos para formar um governo.