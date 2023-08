Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após ser hospitalizado com Covid-19

21/08/2023 | 18:11



Nesta segunda-feira, dia 21, o SBT compartilhou a notícia de que Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta hospitalar. O apresentador estava internado desde a última quinta-feira, dia 17, quando foi diagnosticado com Covid-19.

Aos 87 anos de idade, a emissora em que Carlos apresenta A Praça é Nossa afirmou que o apresentador deve retornar as gravações na próxima semana, assim que estiver completamente recuperado.

Vale lembrar que Carlos recebeu alta antes do que foi previsto pelo hospital. No último sábado, dia 19, a equipe do comunicador havia dito que a previsão era de que ele permanecesse no hospital até a próxima terça-feira, dia 22.