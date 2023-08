Mãe de Larissa Manoela abre o jogo sobre atual momento com a filha e garante: - Quero que ela seja feliz e realizada

21/08/2023 | 18:10



Na tarde desta segunda-feira, dia 21, foi ao ar a primeira entrevista de Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. A ex-empresária da atriz conversou com Chris Flores para o Fofocalizando e deu sua versão sobre a briga com a filha. Vale pontuar que as declarações foram feitas um dia após o Fantástico exibir a segunda parte - com novas revelações - da conversa com Larissa Manoela.

No começo da entrevista, Silvana relembrou com carinho do começo da história de sua família, que morava no Paraná. Segundo ela, a atriz veio para São Paulo primeiro ao lado do pai, e poucos meses depois ela chegou para ficar com eles. Silvana contou que a herdeira sempre dava indícios de que gostaria de seguir com a carreira artística, até que foram abordados em um mercado por uma mulher de uma agência, que descobriu Larissa.

- Pensamos meu marido e eu: e agora? vamos abraçar isso? Chegamos aqui, eu surtei porque a cidade era muito grande, e ela (Larissa) pediu para eu me acalmar.

Questionada por Chris Flores sobre os valores dos trabalhos, Silvana explicou que tudo era informado à herdeira:

- Todos os trabalhos foram combinados. A gente sempre colocou para ela valores, talvez quando ela fosse menor ela não tivesse ideia de montante, quantidade, mas sempre falamos para ela. Depois, quando ela era mais madura, continuamos falamos. Eu lembro uma vez que falamos do cachê de um show e ela falou: nossa, tudo isso.

Após as revelações de Larissa ao Fantástico, Silvana passou a ser criticada nas redes sociais. Entre muitos comentários, alguns internautas a chamara de controladora. Sobre o assunto, ela disse:

- Não, não me considero. Se eu fiz algo além do que deveria, foi por zelo, por amor, por cuidado [... ] se eu pequei foi por excesso. Esse cuidado foi, eu acho, em todos os aspectos mas não para dominá-la, mas para orientá-la, e como mãe eu senti receio do que pudesse acontecer, disse, garantindo que não se arrepende de nada:

- Como vou me arrepender? Eu posso ter errado, qual mãe não erra?

Chris Flores então perguntou o que Silvana sentiu ao escutar as declarações da filha na TV aberta:

- Eu não acreditei, não era a Larissa. Não é essa educação que a gente deu, não é isso que ela viveu a vida toda, não é ela. Todo o amor, todo o carinho, tudo aquilo que fizemos para ela está dentro dela, tenho certeza disso. Muito chocante, muito triste e desesperador ouvir da filha, da pessoa que você gerou, que você pariu, que você educou, acompanhou em momentos felizes, tristes [...] tenho pedido muito a Deus para reverter essa situação.

Casa de Orlando

Durante a entrevista, Silvana também falou sobre a casa de Orlando. Segundo ela, o imóvel foi vendido para compor o pagamento de uma mansão que a família adquiriu no Rio de Janeiro.

- O dinheiro da casa de Orlando foi para compor o pagamento da casa do Rio de Janeiro. Ela tinha ciência (da venda), ela sempre teve. Como a gente podia comprar alguma coisa sem o conhecimento dela? Tudo é dela, ela é filha única, todo patrimônio que foi construído durante esse tempo todo é dela.

Questionada sobre o que seria o patrimônio, Silvana explicou:

- Está na casa dos EUA, no terreno do Rio de Janeiro, na casa aqui. É o que foi comprado, é esse nosso patrimônio. Não temos objetivo, necessidade, vontade, querer, ganância, de ficar com tudo, isso é dela, trabalhamos junto com ela, mas isso é dela, não é de ninguém mais.

Apenas 2%?

Outro assunto abordado por Chris Flores foi sobre a polêmica envolvendo a porcentagem de Larissa em uma das empresas.

- Quando a Larissa era menor de idade foi aberto uma empresa em que ela, Gilberto e eu, tinha igualitariamente 33%. Quando ela ficou de maior foi aberta outra empresa, onde não somos sócios, a empresa é 100% dela, e se fez necessário colocar ela com 2% na empresa. Na verdade, ela tem 102%. Antes entrava na primeira empresa, com a maioridade passou para segunda empresa onde ela tem 100%. Ela tem acesso a isso, inclusive ela tem uma conta bancária, onde o pai, eu e ela, temos acesso. A partir do momento que ela fez 18 anos de idade ela sempre teve cartão de credito black, sem limite.

Ao ser questionada sobre o pedido de dinheiro da filha para comprar milho na praia, Silvana riu e disse:

- Você acha mesmo que a Lari não teria dez reais ou sei lá quanto para comprar um milho? Você acredita nisso? Ou melhor, tem gente que acredita nisso de verdade? Ela nunca ficou sem dinheiro. Ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive carro.

Silvana explica mensagem à filha

Sobre a mensagem em que falou à herdeira que ela teria apenas o título de mãe, Silvana explicou que a mensagem saiu do contexto da conversa:

- Anteriormente estávamos conversando sobre a escolha dela, o futuro dela, e eu como mãe dei minha opinião e ela simplesmente falou que já tinha feito a sua escolha e que estava se descobrindo como mulher, e era isso que ela tinha escolhido. Então, sendo assim, eu não posso ser ouvida. O que eu quis dizer é que pelo jeito eu só teria o titulo de mãe, mas não uma mãe que ela falasse, pudesse ouvir e processar o que eu estava falando. A conversa era outra, essa resposta acabou ali. Eu falei licença e sai. Foi a primeira vez que eu senti que ela estava se afastando.

Namoros...

Ainda, durante a entrevista, Silvana abriu o jogo sobre os namoros das filhas e garantiu que jamais a proibiu de se relacionar com ninguém:

- Nunca foi um problema, sempre aceitamos, acolhemos, viajamos juntos, acolhemos em casa. Sempre tivemos contato com a família dos namorados. Nunca foi proibida de namorar, jamais.

Esperança...

No final, a mãe da atriz caiu no choro, se declarou à filha e falou que só deseja coisas boas:

- Quero que ela seja feliz, realizada, que ela seja mãe, mas eu gostaria de estar com ela, como mãe, como amiga, como ouvinte que sempre fui. Eu nunca quis o dinheiro dela, nem o Beto. Lari, eu te amo, sempre te amei e sempre vou te amar.