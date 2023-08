Xororó pega pesado na academia e aparece até fazendo flexão de braço

21/08/2023 | 18:10



Como você vem acompanhando, Chitãozinho e Xororó estão realmente na boca do povo não só por causa das suas músicas famosas, mas também por conta da divulgação da série que conta a vida dos irmãos, a As Aventuras de José e Durval, disponível no Globoplay.

E foi durante a tarde desta segunda-feira, dia 21, que Xororó - pai de Sandy e Júnior - resolveu mostrar que no auge dos seus 65 anos de idade, é preciso dar duro não só para manter a voz em dia para os shows, mas sim o corpo também.

Pois é, o cantor fez questão de compartilhar em suas redes sociais um vídeo bem rapidinho dele fazendo alguns exercícios físicos na academia. E sim, Xororó tem uma disposição de menino e faz flexões extremamente bem.

É meu povo, rapadura é doce mas não é mole não!!