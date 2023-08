Sarah Poncio abre o coração sobre sua luta contra a depressão profunda: Cheguei a pesar 38 quilos

21/08/2023 | 18:10



Sarah Poncio abriu seu coração nesta segunda-feira, dia 21, ao responder algumas perguntas enviadas por seguidores em seu Instagram. Com mais de quatro milhões de seguidores, a irmã de Saulo Poncio falou, principalmente, sobre sua saúde mental.

Ao ser questionada sobre seu diagnóstico de depressão, a mãe de José e João compartilhou uma foto contando que, por mais que ainda lide com a luta contra a depressão, já passou por momentos piores, em que chegou a pesar 38 quilos. Além disso, Sarah contou que, além da depressão, ela foi diagnosticada com ansiedade, TOC e com síndrome ASIA, autoimune-inflamatória induzida por adjuvante.

A influenciadora também foi questionada sobre o motivo pelo qual cortou seus longos cabelos ruivos. Devido a depressão, Sarah afirmou ter sofrido com alopecia - queda de cabelo - e precisou cortar. Por mais que tenha revelado esse fato aos seus seguidores, a ruiva confessou que seu cabelo ainda é um assunto delicado para ela e que tratou a alopecia com aplicação de corticoide e uso de minoxidil.

Atualmente, lutando para garantir sua saúde mental, Sarah agradece ao irmão, Saulo, pelo incentivo, e conta que se mantém focada na academia graças ao apoio do irmão mais velho.